Η Βαλένθια έφυγε με το «διπλό» από το T-Center και πλέον η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague θα κριθεί στο Game 5, που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στη Roig Arena.

Η Βαλένθια έκανε το 2/2 στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας των «πράσινων» με 86-89 και φέρνοντας στα ίσα την προημιτελική σειρά των playoffs.

Έτσι, η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague θα κριθεί στο Game 5, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 13/5 στις 22:00, στη Roig Arena.

Πρόκειται για τη μοναδική εκκρεμότητα ώστε να ολοκληρωθεί το bracket του Final Four και ο νικητής του Βαλένθια-Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης.