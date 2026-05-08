Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Η μέρα και η ώρα του Game 5
Η Βαλένθια έκανε το 2/2 στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας των «πράσινων» με 86-89 και φέρνοντας στα ίσα την προημιτελική σειρά των playoffs.
Έτσι, η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague θα κριθεί στο Game 5, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 13/5 στις 22:00, στη Roig Arena.
Πρόκειται για τη μοναδική εκκρεμότητα ώστε να ολοκληρωθεί το bracket του Final Four και ο νικητής του Βαλένθια-Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Βαλένθια-Παναθηναϊκός 2-2
- Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια 86-89
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (13/5, 22:00)
