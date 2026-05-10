Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Οι παίκτες της Παρί ψήφισαν για τον νικητή!
Και το ερώτημα είναι το εξής: Ποια θα είναι η τελευταία ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας; Ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια;
Οι παίκτες της Παρί κλήθηκαν να απαντήσουν και να κάνουν τα δικά τους προγνωστικά ενόψει του Game 5 στην «Roig Arena» της Βαλένθια.
Με την ισπανική ομάδα τάχθηκαν οι Ναντίρ Ιφί, Ντάλτον Χόουμς, Μουχαμέντ Φαγιέ, Τζοέλ Αγιαγί, Τζέρεμι Μόργκαν, Λαμάρ Στίβενς, ενώ με τον Παναθηναϊκό οι Τζάστιν Ρόμπινσον, Γιακούμπα Ουατάρα, Λίπολντ Καβαλιέρ, Τζάροντ Ρόντεν, Αμάθ Εμ'Μπαγιέ,
Τελικό αποτέλεσμα; Έστειλαν την Βαλένθια στο final Four με 6 ψήφους, έναντι 5 του Παναθηναϊκού.
