Αναλυτής διαιτησίας: «Βάσιμα παράπονα ο Παναθηναϊκός για το Game 4, περισσότερα η Βαλένθια»

Ο πρώην διαιτητής της Euroleague, Τοντ Γουόρνικ, ανέλυσε τις φάσεις από το Game 4 εξηγώντας ότι παράπονα πρέπει να έχει τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο -και περισσότερα- η Βαλένθια.

Ο Τοντ Γουόρνικ έκανε και πάλι την... αναφορά του στο «Basketnews» για τη διαιτησία, αυτήν την φορά για τα σφυρίγματα στο Game 4 μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια για το οποίο η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε και σχετικό βίντεο στην Euroleague.

Ο αναλυτής της διαιτησίας και άλλοτε ρέφερι της Euroleague εξήγησε ότι ορθώς ο Παναθηναϊκός έχει παράπονα, αλλά υπογράμμισε ότι την ίδια ώρα παράπονα πρέπει να έχει και η Βαλένθια. Και μάλιστα περισσότερα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και επίσης ανέλυσε μία προς μία της φάσεις

«Στη διαιτησία μπάσκετ, ιδιαίτερα σε ένα κρίσιμο Game 4 playoffs της Euroleague μπροστά σε περισσότερους από 19.000 εκδηλωτικούς φιλάθλους, είναι σημαντικό οι διαιτητές να ξεκινήσουν σωστά. Είναι απολύτως καθοριστικό η πρώτη απόφαση να είναι σωστή. Δίνει αυτοπεποίθηση στον διαιτητή και τους συναδέλφους του, δημιουργεί ένα επίπεδο εμπιστοσύνης με προπονητές και παίκτες και θέτει τον τόνο και τα κριτήρια για όλο το παιχνίδι. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη εδώ. Η πρώτη απόφαση του αγώνα ήρθε στο 8:35 της πρώτης περιόδου και δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πιο περιττή απόφαση από το φάουλ στο ριμπάουντ που χρεώθηκε στον Σακό. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα στη φάση. Όχι μόνο το φάουλ στον Sako έβαλε τον ίδιο και την ομάδα του σε μειονεκτική θέση, αλλά αποσυντόνισε και τη διαιτητική τριάδα για τα πρώτα έξι λεπτά του αγώνα, μέχρι τελικά να βρουν ρυθμό και να πάρουν καλύτερες αποφάσεις.

Οι διαιτητικές προκλήσεις στην 1η περίοδο

Ένα λεπτό αργότερα από το σφύριγμα στον Σακό, ο Τζέριαν Γκραντ προσέφερε την πρώτη από μια σειρά προκλήσεων που αντιμετώπισαν οι διαιτητές σε περιφερειακές φάσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο 7:18 της πρώτης περιόδου, φαίνεται πως ο Ζαν Μοντέρο κάνει handcheck στον Γκραντ, αλλά στην πραγματικότητα ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ξεκινά τη διείσδυσή του τραβώντας ένα κομμάτι της φανέλας του αμυντικού της Βαλένθια. Στη συνέχεια βλέπουμε τις άμεσες συνέπειες της προηγούμενης λανθασμένης απόφασης στον Σακό.

Ο Γκραντ όντως φτάνει τελικά μέχρι το καλάθι, αλλά στο 7:07 συναντά τον Σακό, ο οποίος πηδά από το σημείο Α στο Β πάνω στον σουτέρ, και δεν δίνεται φάουλ. Ίσως το αρχικό διαιτητικό λάθος στο 8:35 έκανε τους διαιτητές διστακτικούς να σφυρίξουν άλλο ένα (και πραγματικό) φάουλ στον παίκτη της Βαλένθια. Λίγες στιγμές αργότερα, στο 6:50, ο Σακό βρίσκεται τώρα στην άλλη πλευρά μιας λανθασμένης μη απόφασης, όταν ο Λεσόρ τον σταματάει από πίσω στο καλάθι. Στο 5:58, ο Κόστελο χτυπά παράνομα τον Γκραντ κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας για σουτ. Ένα λεπτό αργότερα, στο 4:25, ο Λεσόρ καρφώνει εντυπωσιακά ενώ ο Μπράξτον Κι είναι πάνω στο χέρι του. Και πάλι κανένα σφύριγμα.

Τέλος, στο 3:41, ο Ρίβερς μετακινεί τον Λεσόρ από πίσω σε αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια tip-back. Έχουμε λοιπόν ένα λανθασμένο σφύριγμα και έξι λανθασμένες μη αποφάσεις, κυρίως σχετικά με την προστασία του σουτέρ. Και είναι μόλις η πρώτη περίοδος.»

Περισσότερη σταθερότητα στη διαιτησία στην 2η περίοδο μέχρι ενός σημείου

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε κάπως άτσαλα για τους διαιτητές, καθώς στο 9:29 δεν είδαν τον Ερνανγκόμεθ να μετακινεί τον Σακό από πίσω σε μία ψηλή πάσα κοντά στο καλάθι. Στη συνέχεια τα πράγματα φάνηκαν να σταθεροποιούνται με ορισμένες σωστές αποφάσεις για act of shooting και handchecking, αλλά στο 5:57 οι διαιτητές έχασαν ένα προφανές φάουλ παραβίασης verticality από τον Κάμερον Τέιλορ στη διείσδυση και το layup του Βασίλη Τολιόπουλου.

Λόγω έλλειψης καλύτερων γωνιών κάμερας, θα δώσουμε στους διαιτητές το πλεονέκτημα της αμφιβολίας σε φάσεις που αφορούν τον Σέρχιο Ντε Λαρέα και τον Τολιόπουλο (5:00) και τον Κι πάνω στον Χουάντσο (4:49). Υπήρξαν επίσης αρκετές σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια ενός σχεδόν τετράλεπτου διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης μιας παράβασης ποδιού του Λεσόρ στο 3:56, ο οποίος ξεκάθαρα άπλωσε το πόδι του για να μπλοκάρει την μπάλα. Οι διαμαρτυρίες που ακολούθησαν οδήγησαν επίσης σε τεχνική ποινή για τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το σημείο της δεύτερης περιόδου. Σωστά φάουλ δόθηκαν επίσης κατά του Χουάντσο για φάουλ στον Μπαντιό (4:31) και επιθετικό φάουλ του Γκραντ (3:07). Η μεγαλύτερη διαιτητική στιγμή της δεύτερης περιόδου ήρθε στο 2:18 με το επιθετικό φάουλ στον Χουάντσο επειδή άπλωσε το χέρι του πάνω στον Μοντέρο.

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, έκανε challenge στην απόφαση, ζητώντας αναβάθμιση σε αντιαθλητικό φάουλ. Μετά από πολύ σύντομο review, οι διαιτητές αποφάσισαν να διατηρήσουν την αρχική απόφαση του επιθετικού φάουλ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η επαφή του Ερνανγκόμεθ με τον Μοντέρο πηγαίνει στον λαιμό και κάτω από το πηγούνι. Υπάρχουν ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία για αντιαθλητικό φάουλ και οι διαιτητές έπρεπε να αποφασίσουν ανάλογα.

Ο Χουάντσο χρεώθηκε επίσης με τεχνική ποινή. Για ποιο λόγο; Για την αυθόρμητη αντίδρασή του να βάλει τα χέρια στο κεφάλι; Αυτή η τεχνική ποινή φαίνεται περιττή. Ο Ερνανγκόμεθ στάθηκε πολύ τυχερός που το φάουλ δεν αναβαθμίστηκε σε αντιαθλητικό, καθώς μαζί με την τεχνική ποινή θα είχε αποβληθεί.

Για να ολοκληρωθεί η περίοδος, οι διαιτητές έχασαν ένα handcheck του Τσέντι Όσμαν στο 2:02 πάνω στον Τέιλοερ, σε διείσδυση όπου έχασε την μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο 1:32, οι διαιτητές είχαν εξαιρετικό no-call στη διείσδυση του Grant απέναντι στον Μπαντιό, αλλά στο χαμένο σουτ ο Κέντρικ Ναν σπρώχνει τον Τέιλοερ εκτός φάσης, επιτρέποντας στον Όσμαν να πάρει το ριμπάουντ και να σκοράρει.

Περισσότερα ερωτήματα και ασυνέπειες στην 3η περίοδο

8:41: Ο Μοντέρο χρεώνεται με αυτό το αμφισβητούμενο φάουλ πάνω στον Όσμαν, θα επιστρέψουμε σε αυτό σε λίγο. Στο 8:33, ο Ναν ευστοχεί σε τρίποντο από τη γωνία και είναι δυσαρεστημένος, και δικαιολογημένα. Στο σουτ, ο Μπαντιό χτυπά το χέρι του. Δεν πρόκειται για «high-5» – είναι ξεκάθαρα φάουλ. Δευτερόλεπτα αργότερα, στο 8:20, ο Λεσόρ βάζει πολύ σώμα πάνω στον Μοντέρο σε αυτό το layup. Δεν δίνεται φάουλ, και θα επιστρέψουμε και σε αυτό το σημείο αργότερα.

Και για να ολοκληρωθεί μόλις το δεύτερο λεπτό της τρίτης περιόδου, ο Σακό περνά πάνω από τον ώμο του Όσμαν σε αυτό το layup. Άλλο ένα λανθασμένο no-call. Στο 7:56, ο Ναν σωστά χρεώνεται με handchecking στον Μοντέρο, αλλά διαμαρτύρεται επειδή δεν πήρε το φάουλ στο τρίποντο στο 8:33. Μια ακολουθία φάσεων που ξεκινά στο 6:19 αξίζει επανεξέταση. Πρώτα απ’ όλα, ο Μοντέρο «παγώνει» παράνομα τον Λεσόρ με hesitation move, όπου σταματά στιγμιαία έχοντας την παλάμη κάτω από την μπάλα (για να είμαστε δίκαιοι, ο Ναν κάνει το ίδιο στην 4η περίοδο στο 8:40).

Ο Μοντέρο ξαναβάζει την μπάλα στο παρκέ και επιτίθεται απέναντι στον Λεσόρ. Δεν δίνεται φάουλ για το handcheck του αμυντικού του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ πιο ξεκάθαρο φάουλ από αυτό που μόλις χρεώθηκε ο Μοντέρο στο 8:41. Έπειτα, ο Λεσόρ κόβει παράνομα τον Μοντέρο στη διείσδυση και τελικά προσπαθεί να του χτυπήσει την μπάλα, η οποία βγαίνει εκτός από τον παίκτη της Βαλένθια.

Ο Ναν εμπλέκεται ξανά όταν χρησιμοποιεί τον ώμο του για να βγάλει παράνομα τον Ντε Λαρέα εκτός φάσης στο 3:38. Στο 3:15, ο Γκραντ χτυπά την μπάλα από τα χέρια του Ντε Λαρέα και αυτή βρίσκει στο πόδι του. Πρόκειται ξεκάθαρα για ενέργεια «ball to foot» και όχι «foot to ball», δηλαδή δεν υπάρχει κάτι παράνομο (σε αντίθεση με τη φάση του Λεσόρ στη 2η περίοδο στο 3:56), παρ’ όλα αυτά ο Ντε Λαρέα χρεώνεται με παράβαση. Το ότι ομάδες και φίλαθλοι δεν καταλαβαίνουν τον κανονισμό δεν σημαίνει ότι οι διαιτητές πρέπει να ακολουθούν.

Στο 2:45, ο Χέιζ-Ντέιβις δεν βρίσκει καθαρά την μπάλα σε αυτό το κλέψιμο. Με 1:29 να απομένει στην περίοδο, ο Γκραντ δεν χρεώνεται που μετακινεί τον Μοντέρο σε αυτή την πάσα (αργότερα, στην 4η περίοδο με 8:30 να απομένουν, ο Γκραντ χρεώνεται για ακριβώς την ίδια ενέργεια). Τέλος, στο τελευταίο σουτ της περιόδου, ο Ναν σπρώχνει και μετακινεί τον Μοντέρο κάτω από το καλάθι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για σουτ. Φυσικά, κανένα σφύριγμα.

Σχεδόν όλα καλά στην 4η περίοδο όταν τελειώνουν καλά

Η 4η περίοδος ήταν πολύ πιο σταθερή από διαιτητικής πλευράς, με καλύτερες αποφάσεις σχετικά με ενέργειες μακριά από την μπάλα, φάουλ στα ριμπάουντ, handchecking και προσπάθειες για σουτ. Υπήρξαν μόνο λίγες αξιοσημείωτες φάσεις:

4:47: Ο Χέιζ-Ντέιβις του Παναθηναϊκού χρεώνεται με blocking foul πάνω στον Ρίβερς, αν και φαίνεται να είναι σε νόμιμη θέση και να βρίσκει μόνο μπάλα. Αυτό μοιάζει με το λανθασμένο σφύριγμα στον Μοντέρο που μαρκάρει τον Όσμαν στην 3η περίοδο στο 8:41. Στο 4:35, ο Costello κρατά και εμποδίζει την κίνηση του Χέιζ-Ντέιβις καθώς προσπαθεί να βγει από σκριν για τον Ναν.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις του αγώνα ήρθε με 1:11 να απομένει. Ο Μοντέρο ανεβαίνει γρήγορα τη γραμμή του πλαγίου με την μπάλα όταν ο Grant προσπαθεί να του κλείσει τον δρόμο. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αμυντικό, ο Μοντέρο πατά άθελά του πάνω στη γραμμή, δύο φορές!

Όμως έχει έξυπνα απελευθερώσει την μπάλα και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι όταν βρίσκεται εκτός γραμμών έχει και επαφή με την μπάλα. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να υπάρχει παράβαση και οι διαιτητές σωστά άφησαν τη φάση να συνεχιστεί

Τέλος, με 28 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Τέιλορ χρεώνεται με shooting foul πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος σκοράρει κιόλας. Με βάση το επίπεδο επαφής που είδαμε σε άλλες φάσεις γύρω από το καλάθι, για παράδειγμα στην επαφή του Λεσόρ πάνω στον Μοντέρο στην 3η περίοδο στο 8:20, αυτό το σφύριγμα φαίνεται υπερβολικό. Και στη συνέχεια, εκτός πλάνου κάμερας, ο Τέιλορ δέχεται και τεχνική ποινή.

Ο Χέιζ-Ντέιβις βάζει δύο βολές (μία για την τεχνική ποινή και μία για το φάουλ στο σουτ) και ιδού! Έχουμε παιχνίδι μίας κατοχής.

Ποια ομάδα είναι η αδικημένη;

Δεν είναι ξεκάθαρο σε τι αναφερόταν ο Αταμάν με το «περίεργα πράγματα» στις δηλώσεις του στο ημίχρονο.

Αν αναφερόταν στη διαιτησία, το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων δείχνει ότι η πιο αδικημένη ομάδα σε αυτό το παιχνίδι, όχι μόνο στο πρώτο ημίχρονο αλλά ιδιαίτερα στην 3η περίοδο, ήταν η Βαλένθια. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι αυτά δεν είναι εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια για τους διαιτητές. Αυτό είναι τα playoffs και γι’ αυτό επιλέγονται αυτοί οι διαιτητές για τέτοιους αγώνες.

Όμως σε αυτές τις στήλες Give Me Control, επισημαίνουμε όλη τη σεζόν διαιτητικά ζητήματα σχετικά με την προστασία των σουτέρ, τη verticality, τα φάουλ στα ριμπάουντ και το παιχνίδι στην περιφέρεια, για να μην αναφέρουμε τη συνολική συνέπεια.

Και ό,τι δεν διορθώθηκε στη regular season δεν πρόκειται να διορθωθεί στα playoffs. Οι ομάδες φαίνεται να αποδέχονται αυτή την κατάσταση και προσαρμόζονται ανάλογα.

Αυτή η σειρά άξιζε ένα καθοριστικό Game 5!»