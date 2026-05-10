Παναθηναϊκός: Πρωταθλήτρια η ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο
Την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανηγυρίζει η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με αμαξίδιο, καθώς στον τελικό του Final Four επικράτησε της Δωδεκανήσου με 72-54.
Αυτό ήταν το 3ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας και τον υπ' αριθμόν 1,845 τίτλο συνολικά στον σύλλογο, με τον Σταύρο Δίτση να κατακτά τον τίτλο του MVP.
Παναθηναϊκός (Κοντός): Μουμτζόγλου 4, Νέλσον 19 , Τσαουσίδης 2 , Ράσα 2, Τσίλης 23 (1), Μαρτσάκης 9 (1), Ατζολιδάκης , Κοντογιάννης και Δίτσης 13 .
