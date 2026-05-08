Εβάν Φουρνιέ: Ο ηγέτης που θέλεις να έχεις στα δύσκολα

Ο Εβάν Φουρνιέ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στα Play Offs και με την βοήθεια του Instat αναλύουμε τα πεπραγμένα του Γάλλου σταρ του Ολύμπιακού.

Ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός μπόρεσε να κάνει περίπατο στα Play Offs απέναντι στην Μονακό, ήταν ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Εβάν Φουρνιέ βγήκε μπροστά μετά τον τραυματισμό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, και, ερχόμενος από τον πάγκο, έκανε την διαφορά για τον Ολυμπιακό, είτε μέσω των μεγάλων του σουτ, είτε μέσω των ασίστ του και της δημιουργίας φάσεων.

Στην κανονική διάρκεια ο Εβάν Φουρνιέ έδινε 11 πόντους ανά αγώνα, με 0.92 πόντους ανά κατοχή, αλλά και το μέτριο για τα δικά του δεδομένα 39% στα εντός παιδιάς, ενώ μοίραζε 2.3 ασίστ.

Στη σειρά απέναντι στην Μονακό όμως, ο Εβάν Φουρνιέ εκτοξεύτηκε. 17 πόντοι ανά αγώνα με 1.22 πόντους ανά κατοχή, 52% στα εντός παιδιάς (με 50% στο τρίποντο), 3.7 ασίστ και μεγάλα σουτ σε σημεία που η Μονακό προσπαθούσε πολλές φορές να επιστρέψει.

Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Εβάν Φουρνιέ, σε 34 παιχνίδια κανονικής διάρκειας είχε στο +/- μόλις 2.5. Στα Play Offs όμως, αυτό το νούμερο ανέβηκε στο +23, νούμερο που αντικατοπτρίζει το impact του Γάλλου στα παιχνίδια.

Και όλα αυτά την ώρα που ο «λαβωμένος» από τον αστράγαλό του, Τάιλερ Ντόρσεϊ, από τους 17 πόντους μέσο όρο, είχε πέσει στους 6.7 στη σειρά.

Για τον ίδιο τον Εβάν Φουρνιέ πάντως, η γενική ιδέα και το πώς μπαίνει στα ματς, δεν έχει αλλάξει. Θέλει να είναι ο ηγέτης και εκείνος που κάνει την διαφορά.

«Ο στόχος είναι λίγο διαφορετικός. Δεν χρειάζεται να σκοράρω όσο πέρσι. Έχουμε πολύ ταλέντο και μπορώ να έρχομαι από τον πάγκο, για να κάνω ό,τι χρειαστεί. Ο στόχος μου ως ηγέτης είναι να κάνω αυτό που χρειάζεται, είτε αυτό είναι δημιουργία, είτε σκοράρισμα. Να ηγούμαι ερχόμενος από τον πάγκο. Πάντα έχω το ίδιο σκεπτικό», είχε πει στο Gazz Floor αμέσως μετά το Game 3 του Μονακό, κόντρα στην ομώνυμη ομάδα.

Και μην ξεχνάμε την άμυνά του, με τον ίδιο να «λοκάρει» αρκετές φορές τον Τζέιμς και τους άλλους αντιπάλους του, χαμηλώνοντας τα πόδια και παίζοντας άμυνα σαν να μην υπάρχει αύριο.

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο ηγέτης που θέλεις αν έχεις στα δύσκολα. Στα παιχνίδια που κρίνουν τίτλους, που έχουν σημασία. Μην ξεχνάτε άλλωστε τι είχε κάνει στον περσινό ημιτελικά, παρότι δεν κατάφερε στο τέλος να στείλει την ομάδα στον τελικό. Εκτός αν βάζει κανείς εύκολα 30 πόντους στην Ευρώπη κι εμείς δεν το ξέρουμε.

Του αρέσει άλλωστε να ηγείται δια του παραδείγματος. Κάτι που επίσης είχε εκμυστηρευτεί μέσα από το Gazz Floor πριν λίγους μήνες. «Όχι, πίστεψέ με, πριν έξι χρόνια έπαιζα πολύ καλύτερη άμυνα. Τα πόδια κουράζονται, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίζω. Ξέρουμε όλοι ότι φέτος η άμυνά μας δεν ήταν καλή στο ξεκίνημα της σεζόν και προσπαθούμε όλοι να βελτιωθούμε. Ως ένας από τους πιο έμπειρους και από τους ηγέτες, πρέπει να το δείχνω πρώτος. Όλα ξεκινούν από τον εαυτό σου», είχε πει ο Εβάν Φουρνιέ.

Η πρώτη αποστολή του Φουρνιέ ήρθε εις πέρας. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Κι εκεί, ο Γάλλος θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, ώστε να ανεβάσει την αγαπημένη του ομάδα, στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.