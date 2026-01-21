Ο ΕΒάν Φουρνιέ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι, το σκοράρισμά του, τον Σάσα Βεζένκοβ αλλά και τον στόχο της EuroLeague!

Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να μην σκόραρε στο δεύτερο ημίχρονο (είχε 12 πόντους στο πρώτο μισό), όμως μοίρασε 9 ασίστ, δείχνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως μπορεί να είναι επιδραστικός στο παιχνίδι και χωρίς να σκοράρει… 30.

Μάλιστα, μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet, τόνισε πως αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείς να επιδράς στο παιχνίδι με πολλούς τρόπους, ενώ πρώτα παραδέχθηκε πως φέτος δεν σκοράρει το ίδιο με πέρσι.

Ο Εβάν Φουρνιέ, αναφέρθηκε επίσης στη νίκη επί της Μακάμπι με 100-93, παιχνίδι που, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο.

Επιπλέον ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την άμυνά του, σημειώνοντας ότι, παρά τα χρόνια του, παραμένει ανταγωνιστικός και θέλει να δίνει το καλό παράδειγμα ως ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες. Αναφέρθηκε επίσης στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και προσφέρει σταθερά υψηλές επιδόσεις, αλλά και στην προσέγγισή του στο παιχνίδι, που επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα και στη σωστή λήψη αποφάσεων.

Τέλος, ο Φουρνιέ τόνισε ότι ο στόχος του Ολυμπιακού παραμένει η κατάκτηση του τίτλου, προσεγγίζοντας όμως τα παιχνίδια ένα-ένα.

Ο Εβάν Φουρνιέ στο Gazz Floor by Novibet του Gazzetta:

-Ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά όχι τόσο εύκολη όσο θα θέλατε. Τι συνέβη στην τρίτη περίοδο;

«Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν λίγο πιο χαλαροί με την μπάλα και κάναμε περισσότερα λάθη. Η εκτέλεσή μας δεν ήταν καλή. Χτίσαμε μια μεγάλη διαφορά και κάπως ρίξαμε την έντασή μας, κατεβάσαμε την προσοχή μας.»

-Έχεις πετύχει τόσα πολλά στην καριέρα σου, αλλά σε βλέπουμε να παίζεις άμυνα σαν να είσαι 18 χρονών. Ποιο είναι το μυστικό;

«Όχι, πίστεψέ με, πριν έξι χρόνια έπαιζα πολύ καλύτερη άμυνα. Τα πόδια κουράζονται, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίζω. Ξέρουμε όλοι ότι φέτος η άμυνά μας δεν ήταν καλή στο ξεκίνημα της σεζόν και προσπαθούμε όλοι να βελτιωθούμε. Ως ένας από τους πιο έμπειρους και από τους ηγέτες, πρέπει να το δείχνω πρώτος. Όλα ξεκινούν από τον εαυτό σου.»

-Δεν σκοράρεις όσο πέρσι, όμως βρίσκεις τρόπους να είσαι αποτελεσματικός στο παιχνίδι. Ποια είναι η προσέγγισή σου;

«Η προσέγγισή μου ήταν πάντα η ίδια: να βοηθάω τη νίκη. Φέτος δεν είμαι το ίδιο αποτελεσματικός για διάφορους λόγους, αλλά μπορώ ακόμη να κάνω μεγάλα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό είναι να διαβάζω τι μου δίνει η άμυνα, να μη ζορίζω καταστάσεις και να κάνω τη σωστή επιλογή.»

-Ένα σχόλιο για τον Σάσα, που τον Ιανουάριο σκοράρει σταθερά πάνω από 25 πόντους και έχει πάνω από 30 στο PIR. Πώς είναι να παίζεις μαζί του;

«Ο Σάσα είναι σε εξαιρετική κατάσταση αυτή την περίοδο. Παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, είναι αποδοτικός, έχει βρει ξανά τον ρυθμό του. Είναι πολύ καλό να τον βλέπεις έτσι.»

-Ζήτησαν ξανά το τρόπαιο στο Final Four. Ποιες είναι οι σκέψεις σου;

«Σκ@τ@, το θέλω κι εγώ, πίστεψέ με. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αλλά φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να το ρωτούν και, να είσαι σίγουρος, όλοι το θέλουμε.»

-Τέλος, το επόμενο παιχνίδι με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη. Τι περιμένεις;

«Θα είναι μάχη. Οι εκτός έδρας νίκες είναι πάντα δύσκολες. Έχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών, κάτι που τους κάνει επικίνδυνους, γιατί όσοι βρίσκονται στο παρκέ έχουν ρυθμό. Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.»