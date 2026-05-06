Φουρνιέ στο Gazz Floor: «Τα χρόνια μου στον Ολυμπιακό είναι σημαντικά για μένα»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet για την πρόκριση του Ολυμπιακού, τον ρόλο του, το mindset της ομάδας του Πειραιά και όχι μόνο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Εβάν Φουρνιέ μας χάρισε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση, με τον Γάλλο σταρ να σκοράρει 22 πόντους με 6 τρίποντα στο Game 3 απέναντι στην Μονακό, μέτρησε και 5 ασίστ και ήταν καθοριστικός στα σημεία που η Μονακό πάλεψε για την ανατροπή, με κομβικές ενέργειες που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του.

Μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε για λίγο στο Gazz Floor by Novibet, με τον Εβάν Φουρνιέ να τονίζει, μεταξύ άλλων, πως τα χρόνια του στον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικά για εκείνον και θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικά με την κατάκτηση της EuroLeague!

Ο Εβάν Φουρνιέ στο Gazz Floor:



«Πλησιάζουμε στο στόχο μας. Τώρα να ξεκουραστούμε. Ελπίζω ο καιρός στην Αθήνα να είναι καλός. Να πατήσουμε λίγη άμμο.

Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Είναι να κερδίσουμε και πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας και σίγουρα θα είναι μεγάλη μάχη.

Ο στόχος είναι λίγο διαφορετικός. Δεν χρειάζεται να σκοράρω όσο πέρσι. Έχουμε πολύ ταλέντο και μπορώ να έρχομαι από τον πάγκο, για να κάνω ό,τι χρειαστεί. Ο στόχος μου ως ηγέτης είναι να κάνω αυτό που χρειάζεται, είτε αυτό είναι δημιουργία, είτε σκοράρισμα. Να ηγούμαι ερχόμενος από τον πάγκο. Πάντα έχω το ίδιο σκεπτικό.

Θα ήμουν χαζός αν σταματούσα το μπάσκετ μετά τους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω πόσο θα παίξω ακόμα. Τα χρόνια μου με αυτή την ομάδα όμως θα μετρούν για μένα. Ας τα κάνουμε ακόμη πιο σημαντικά κερδίζοντας».

