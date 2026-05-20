Euroleague: Η συνάντηση του Μητσοτάκη με Μπουένο για το Final Four της Αθήνας
Δύο μέρες έμειναν για το τζάμπολ στο Final Four της Euroleague. Το T-Center και η Αθήνα θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με τη Φενέρ την Παρασκευή στις 18:00 και τη Βαλένθια να παίζει με τη Ρεάλ στις 21:00. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24/5 και όλα τα ματς θα είναι live στο Gazzetta
O Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο ενόψει του Final Four και ενημέρωσε τους Έλληνες πολίτες μέσω ανάρτησης.
Αναλυτικά το μήνυμά του Μητσοτάκη:
«Σπουδαία συνάντηση με τον Τσους Μπουένο ενόψει του F4 της EuroLeague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας».
Great meeting with Chus Bueno ahead of the EuroLeague F4 coming to Athens. A major event for Greece, with millions of fans watching across more than 200 countries. We look forward to welcoming athletes, supporters, media and to showcasing Athens’ hospitality, dynamism and energy. pic.twitter.com/YkY1k8NgE8— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 20, 2026
