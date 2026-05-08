Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το Final Four που αναλογούν στην ομάδα του Πειραιά, θα διατεθούν στο κοινό με τον ίδιο τρόπο, όπως και στα προηγούμενα μεγάλα ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχει δώσει το παρών ο σύλλογος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Τα εισιτήρια για το F4

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, εν όψει της συμμετοχής της ομάδας στο Euroleague Final Four by Etihad 2026 στην και για την, κατά το δυνατό, καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων της, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας μας, ανακοινώνει τα εξής:

Για την εξυπηρέτηση όλων των φίλων της ομάδας, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως σε κάθε Final Four, θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία κατανομής των εισιτηρίων, με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη και δικαιότερη διάθεση τους στους ενδιαφερόμενους. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνονται τα εξής:

Δυνατότητα για αγορά εισιτηρίου θα έχουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της φετινής περιόδου 2025 - 2026, για τους οποίους θα ακολουθηθεί η διαδικασία των προηγούμενων Final Fours.

Τα εισιτήρια του Final Four ΔΕΝ είναι μεταβιβάσιμα. Θα αφορούν ΜΟΝΟ τον κάτοχο διαρκείας που δικαιούται το εισιτήριο και δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτο άτομο.

Κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος δικαιούται να προμηθευτεί, μέσω αγοράς, 1 (ένα) εισιτήριο για το Euroleague Final Four by Etihad 2026 στην Αθήνα.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει μια Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αγοράς Εισιτηρίου για το Euroleague Final Four by Etihad Την αίτηση μπορεί να την προμηθευτεί μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της ΚΑΕ – www.olympiacosbc.gr.

Στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά το ΤΜΗΜΑ, η ΣΕΙΡΑ και η ΘΕΣΗ του εισιτηρίου διαρκείας. Σας εφιστούμε την προσοχή για την σωστή συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, καθώς λανθασμένες αιτήσεις ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ.

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του εισιτηρίου για το Euroleague Final Four by Etihad 2026 και βρίσκονται στην αίτηση είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

ΑΜΚΑ

Αριθμός Διαβατηρίου για παιδιά ή για ξένους υπηκόους

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίων ξεπεράσουν τα διαθέσιμα προς τους κατόχους διαρκείας εισιτήρια (αφού εξαιρεθούν οι ανάγκες της ΚΑΕ, Χορηγοί, κ.λπ.) τότε τα διαθέσιμα εισιτήρια θα κατανεμηθούν με βάση την κατηγορία του εισιτηρίου διαρκείας, την παλαιότητα του κατόχου του εισιτηρίου διαρκείας και την τελική διαθεσιμότητα των εισιτηρίων της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 08/05/2026 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10/05/2026 και ώρα 22:00 για όλες τις αιτήσεις.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής των εισιτηρίων του Euroleague Final Four by Etihad 2026 , οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email από την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τον τρόπο αποπληρωμής του.

Σημαντική διευκρίνιση, τα συγκεκριμένα εισιτήρια δεν αφορούν έσοδα από υπηρεσίες θεάματος που παρέχει η ΚΑΕ Ολυμπιακός αλλά αφορούν έσοδα της διοργανώτριας αρχής και του σταδίου που θα διεξαχθούν οι τελικοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχει ο φίλαθλος, δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για το Euroleague Final Four by Etihad 2026 θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει την Αίτηση, σωστά συμπληρωμένη και εντός της προθεσμίας που ανακοινώθηκε στη παρούσα ανακοίνωση. Φίλαθλος που δεν καταθέσει αίτηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στη διαδικασία κατανομής και διάθεσης εισιτηρίων. Επίσης, κάθε Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εισιτηρίου για το Euroleague Final Four by Etihad 2026 θεωρείται και είναι δεσμευτική. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η τάξη στην κατανομή των εισιτηρίων και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στη διαδικασία διάθεσης καθώς φέτος, τα χρονικά περιθώρια μέχρι την έναρξη του Final Four είναι πολύ περιορισμένα.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει βασικό στόχο να εφαρμόσει ένα, όσο το δυνατόν, καλύτερο σύστημα διάθεσης των εισιτηρίων για το Euroleague Final Four by Etihad 2026. Κατανοούμε πλήρως ότι δεν είναι εφικτό να ικανοποιήσουμε όλους τους φίλους της ομάδας αλλά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η δικαιότερη δυνατή.

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των φιλάθλων στους οποίους θα δοθούν εισιτήρια ή/και για λόγους καλύτερης οργάνωσης της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή ή/και μετατροπή της διαδικασίας διάθεσης των εισιτηρίων για το Euroleague Final Four by Etihad 2026.