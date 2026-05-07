Ο Χοσέπ Πουέρτο εθεάθη με δεμένο αστράγαλο και... κροκς κατά την επιστροφή της Βαλένθια στο ξενοδοχείο μετά τη νίκη στο Game 3 επί του Παναθηναϊκού.

Η Βαλένθια έδειξε σφυγμό και αντανακλαστικά στο Game 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center, μειώνοντας σε 2-1 στη σειρά, μετά τη νίκη της με 87-91.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από ένταση και μια άτυχη στιγμή για τον Χοσέπ Πουέρτο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας 1:53 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Ο Ισπανός γκαρντ, λίγες στιγμές πριν είχε ευστοχήσει σε τρίποντο, συνοδεύοντάς το με χειρονομίες προς το κοινό, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με τον Τι Τζέι Σορτς. Ο βοηθός προπονητή της Βαλένθια, Χαβιέ Αλμπέρ, τοποθετήθηκε για την κατάστασή του, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για τη διαθεσιμότητά του στο τέταρτο παιχνίδι

Ωστόσο ο παίκτης εθεάθη κατά την άφιξη της Βαλένθια στο ξενοδοχείο μετά τη νίκη, να περπατάει με δεμένο τον αριστερό αστράγαλο και φορώντας crocs δημιουργώντας ερωτηματικά γύρω από την κατάστασή του.