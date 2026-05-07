Ο Πέδρο Μαρτίνεθ και ο Εργκίν Άταμαν αποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Τι οδήγησε στη σύρραξη και την ένταση ανάμεσα στους δύο προπονητές.

Η Βαλένθια έκανε το break στο T-Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-91 και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά. Οι παίκτες των δύο ομάδων δεν είχαν στο πλευρό τους τους προπονητές τους, καθώς αμφότεροι αποβλήθηκαν 12 λεπτά πριν το φινάλε.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χρεώθηκε ότι έκανε φάουλ στον Μπρανκού Μπαντιό κατά τη διάρκεια διεκδίκησης ενός ριμπάουντ στο 27'. Τόσο ο Εργκίν Άταμαν, όσο και οι συμπαίκτες του Ρόγκα διαμαρτυρήθηκαν για την εν λόγω φάση θεωρώντας πώς άδικα χρεώθηκε στον Έλληνα φόργουορντ.

Βλέποντας τα παράπονα του Τούρκου προπονητή προς τη διαιτησία, ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν συγκρατήθηκε και αντέδρασε κάνοντας την χαρακτηριστική χειρονομία με τα δάχτυλά του δείχνοντας τον αριθμό «3», υπονοώντας ότι τρεις φορές έχει διαμαρτυρηθεί ο κόουτς Άταμαν και δεν έχει δεχθεί τεχνική ποινή, ζητώντας παράλληλα να του δοθεί εκείνη τη στιγμή. Οι δύο προπονητές λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια και εν τέλει αποβλήθηκαν και οι δύο με τεχνικές ποινές.

Ήταν ξεκάθαρο πώς η Βαλένθια είχε εστιάσει 100% στη συμπεριφορά του Εργκίν Άταμαν στον πάγκο όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του βοηθού, Χαβιέ Αλμπέρ: «Ο κόουτς Αταμάν στα δύο τελευταία παιχνίδια προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία. Θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Δεν θα δώσουμε την ευκαιρία να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Ο Μαρτίνεθ αμύνθηκε. Υπήρξαν οι τεχνικές ποινές στους προπονητές. Ο κόουτς Αταμάν προσπάθησε να επηρεάσει το παιχνίδι».

Βέβαια, το... beef που υπάρχει ανάμεσα στους δύο προπονητές έχει ξεκινήσει πριν από τη σειρά των Playoffs, με αφορμή τις δηλώσεις του κόουτς Άταμαν όταν είχε δηλώσει μετά το φινάλε του δεύτερου ματς της regular season ότι «αυτή η Βαλένθια θα μπορούσε να κερδίσει και τους Λέικερς».

Αυτή η δήλωση είχε προκαλέσει την αντίδραση του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος σχολίασε: «Δεν είναι κομπλιμέντο, είναι ένα ακατάλληλο σχόλιο. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Δεν θέλω να δώσω δημοσιότητα σε ένα σχόλιο που στην ουσία αφορά την αποδοχή της ήττας».