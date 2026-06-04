Ο Άλβαρο Καρντένας πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση με τη Βαλένθια, αναγκάζοντας μάλιστα τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αφήσει στον πάγκο έναν σπουδαίο παίκτη όπως ο Ντάριος Τόμπσον!

Ο Άλβαρο Καρντένας είναι ένας παίκτης που στο Περιστέρι έλαμψε όσο λίγοι, δείχνοντας την μεγάλη του ποιότητα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ο νεαρός Ισπανός όμως, δεν περιορίστηκε σε αυτό, καθώς την ίδια λάμψη μετέφερε και στη Βαλένθια.

Με την επιστροφή του στη Βαλένθια και τη δήλωσή του στο ρόστερ της ACB, ο Άλβαρο Καρντένας βελτίωνε ολοένα και περισσότερο την εικόνα του, με αποκορύφωμα τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις.

Και αν απέναντι σε Γκραν Κανάρια και Μπαρτσελόνα τα ματς ήταν εύκολα και του έδιναν το δικαίωμα να μείνει στο παρκέ περισσότερο, στην αναμέτρηση με την Μπιλμπάο για τα Play Offs ήρθε μια μικρή… έκριξη από τον Καρντένας.

Με 4 πόντους και 4 ασίστ, αποτέλεσε ιδανικό φιτ δίπλα από τον απίθανο Μοντέρο και παρέμεινε στο παρκέ για 14 λεπτά σε ένα ματς που… έπεσαν κορμιά! Το πιο εντυπωσιακό; Ανάγκασε τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αφήσει στον πάγκο τον Ντάριους Τόμπσον, έναν παίκτη που άπαντες γνωρίζουν την ποιότητα και την εμπειρία του.

Κερασάκι στην τούρτα; Η ατάκα του Πέδρο Μαρτίνεθ στην συνέντευξη Τύπου, σε ερώτηση για τη μη χρησιμοποίηση του Ντάριους Τόμπσον. «Δεν είναι μεγάλο θέμα. Ο Άλβαρο Καρντένας είναι απλά ένας παίκτης με μέλλον μαζί μας, καθώς θα είναι και την επόμενη σεζόν μαζί μας».

Φαίνεται, λοιπόν, πως θα δούμε πολλά ακόμη από τον Άλβαρο Καρντένας στη συνέχεια με τη Βαλένθια….