Μπιλμπάο - Βαλένθια 71-88: Άνετο πέρασμα και εύκολο 2-0!
Εύκολο έργο είχε η Βαλένθια στον 2ο προημιτελικό κόντρα στην Μπιλμπάο, καθώς επικράτησε με 88-71 εκτός έδρας και έκανε το 2-0 στη σειρά.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επέβαλε από νωρίς την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, δίχως να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους.
Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με τον πρώτο αγώνα της σειράς, η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε την καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, με αποκορύφωμα τις 21 ασίστ, έναντι 12 που είχε η Μπιλμπάο.
Ο Μοντέρο ήταν από τους βασικούς παράγοντες, καθώς μοίρασε 6 ασίστ στο πρώτο μέρος, την ώρα που η ομάδα του είχε 12 εκείνο το σημείο.
Pero las ha dado con o sin ganas? https://t.co/JNTWsFgItP— Jordi Bonet (@JBOrantos) June 5, 2026
Στο δεύτερο ημίχρονο το καλό διάστημα των φιλοξενουμένων ήταν αρκετό, έτσι ώστε να τους δώσει τη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τη Βαλένθια ο Κάμερον Τέιλορ με 15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 16-22, 37-47, 49-71, 71-88
🦇🔶 @valenciabasket ha puesto rumbo a las semis 𝗩𝗢𝗟𝗔𝗡𝗗𝗢 en Miribilla.— DAZN España (@DAZN_ES) June 5, 2026
Exhibición aérea de los 'taronja' para sentenciar la serie. #LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/q6XhZKVwdq
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