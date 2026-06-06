Μπιλμπάο - Βαλένθια 71-88: Άνετο πέρασμα και εύκολο 2-0!

Μπιλμπάο - Βαλένθια 71-88: Άνετο πέρασμα και εύκολο 2-0!

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Η Βαλένθια επικράτησε της Μπιλμπάο με 88-71 εκτός έδρας και έκανε το 2-0 στη σειρά των προημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος.

Εύκολο έργο είχε η Βαλένθια στον 2ο προημιτελικό κόντρα στην Μπιλμπάο, καθώς επικράτησε με 88-71 εκτός έδρας και έκανε το 2-0 στη σειρά.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επέβαλε από νωρίς την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, δίχως να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με τον πρώτο αγώνα της σειράς, η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε την καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, με αποκορύφωμα τις 21 ασίστ, έναντι 12 που είχε η Μπιλμπάο.

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Ο Μοντέρο ήταν από τους βασικούς παράγοντες, καθώς μοίρασε 6 ασίστ στο πρώτο μέρος, την ώρα που η ομάδα του είχε 12 εκείνο το σημείο.

 

Στο δεύτερο ημίχρονο το καλό διάστημα των φιλοξενουμένων ήταν αρκετό, έτσι ώστε να τους δώσει τη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τη Βαλένθια ο Κάμερον Τέιλορ με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 37-47, 49-71, 71-88

@Photo credits: x_valenciabasketball
     

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