Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Mε πατερίτσες ο Πουέρτο πριν το Game 4
Η Βαλένθια έκανε δυναμικό comeback στο Game 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center, μειώνοντας σε 2-1 στη σειρά, μετά τη νίκη της με 87-91.
Ο Χοσέπ Πουέρτο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν επέστρεψε ξανά στο ματς, ενώ ο Χαβιέ Αλμπέρ, ο βοηθός του Μαρτίνεθ στη Βαλένθια ανέφερε πως τραυματίστηκε στον αστράγαλο και υπάρχει ερωτηματικό αναφορικά με τη διαθεσιμότητά του στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του Παναθηναϊκού.
Ο Πουέρτο εθεάθη στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ομάδα με πατερίτσες και δεμένο αστράγαλο προκειμένου να προστατευτεί, ενώ έγινε γνωστό πως δεν θα συμμετάσχει στην απογευματινή προπόνηση.
May 7, 2026
🩼 Josep Puerto, con muletas, para proteger su tobillo izquierdo
©️ El capitán baja a la comida de equipo de @valenciabasket y esta tarde no entrenará en OAKA pic.twitter.com/Sbe038GEfo
