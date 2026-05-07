Ο Χουσέπ Πουέρτο εθεάθη με πατερίτσες στο ξενοδοχείο όπου μένει η Βαλένθια πριν το τέταρτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Η Βαλένθια έκανε δυναμικό comeback στο Game 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center, μειώνοντας σε 2-1 στη σειρά, μετά τη νίκη της με 87-91.

Ο Χοσέπ Πουέρτο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν επέστρεψε ξανά στο ματς, ενώ ο Χαβιέ Αλμπέρ, ο βοηθός του Μαρτίνεθ στη Βαλένθια ανέφερε πως τραυματίστηκε στον αστράγαλο και υπάρχει ερωτηματικό αναφορικά με τη διαθεσιμότητά του στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Πουέρτο εθεάθη στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ομάδα με πατερίτσες και δεμένο αστράγαλο προκειμένου να προστατευτεί, ενώ έγινε γνωστό πως δεν θα συμμετάσχει στην απογευματινή προπόνηση.