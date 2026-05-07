Ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία του Χοσέπ Πουέρτο στο Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο ημίχρονο του Game 3.

Η Βαλένθια έβγαλε χαρακτήρα στο Game 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center και κατάφερε να μειώσει στη σειρά (2-1) επικρατώντας με 87-91.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από εντάσεις καθώς ο Χοσέπ Πουέρτο αποχώρησε ως τραυματίας 01:53 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εν μέσω αποδοκιμασιών. Συγκεκριμένα, o γκαρντ των Ισπανών αφού πρώτα είχε ευστοχήσει σε τρίποντο κάνοντας χειρονομίες προς την εξέδρα, στην επόμενη ακριβώς φάση δυστυχώς τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με τον Τι Τζέι Σορτς.

Όλο το γήπεδο τον αποδοκίμασε κι εκείνος πέρασε στον πάγκο της ομάδας του χωρίς να καταφέρει να συνεχίσει στην αναμέτρηση μετρώντας μέχρι εκείνη τη στιγμή 8 πόντους, 2/4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ.

Ο Χαβιέ Αλμπέρ, ο βοηθός του Μαρτίνεθ στη Βαλένθια τοποθετήθηκε μετά το ματς για την κατάσταση του παίκτη τονίζοντας πώς δεν έχει κάποιοα περαιτέρω ενημέρωση. Ο Πουέρτο τραυματίστηκε στον αστράγαλο και υπάρχει ερωτηματικό αναφορικά με τη διαθεσιμότητά του στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα του Παναθηναϊκού.