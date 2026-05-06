Η στατιστική ανάλυση μέσα από το Instat δείχνει την ξεκάθαρη υπεροχή του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό, με τους Ερυθρόλευκους να κυριαρχούν στο παρκέ.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο απόλυτο απέναντι στην Μονακό, με την σειρά να χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο… ξεκάθαρες στην ιστορία της EuroLeague. Και όχι άδικα.

Συνολικά, στα τρία αυτά παιχνίδια που έδωσε ο Ολυμπιακός, η διαφορά ήταν 74 πόντοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός κέρδιζε σχεδόν με 25 πόντους κάθε αναμέτρηση. Παράλληλα σκόραρε 96.7 πόντους ανά αγώνα, με 53% εντός παιδιάς (61.5% στα δίποντα, 44% στα τρίποντα), 39 ριμπάουντ, 23 ασίστ, μόλις 11.3 λάθη, 7 κλεψίματα και σχεδόν 3 μπλοκ.

Απόδειξη του γεγονότος πως ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην άμυνα της Μονακό είναι και το γεγονός πως από τα μαρκαρισμένα σουτ που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, το ποσοστό επιτυχίας ήταν πάνω από 50% (27.3/53.7). Μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει ανεβασμένα ποσοστά, καθώς στην φετινή σεζόν τα νούμερα στα μαρκαρισμένα σουτ ήταν 46.4%. Βελτίωση είχαμε και στα ελεύθερα σουτ, με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να εκτελούν με 51.5%, έναντι 39.9 συνολικά.

Η Μονακό από την άλλη μέτρησε μόλις 72 πόντους κατά μέσο όσο στη σειρά, με τον Ολυμπιακό να την κατεβάζει κατά πολύ μέσα από την άμυνά του, ενώ σούταρε με το φτωχό 40.5% εντός παιδιάς (55% δίποντα, 21% τρίποντα). Τα ριμπάουντ της ήταν αισθητά λιγότερα σε σχέση με του Ολυμπιακού (28.7) και γενικά η εικόνα της δεν ήταν η απαιτούμενη. Κυρίως διότι στην άμυνα οι Μονεγάσκοι έμοιαζαν με… κώνους, απέναντι στους οποίους ο Ολυμπιακός είχε πάντα (ή τουλάχιστον παραπάνω από τις μισές φορές) την απάντηση.

Όλα τα παραπάνω στατιστικά, τα οποία και αντλήσαμε με το δικαιολογούνται και από τα προβλήματα της Μονακό και τους τραυματισμούς της, αλλά και από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν άφησε περιθώριο στην αντίπαλό του να ελπίζει για τίποτα μπασκετικά.

Πλέον ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four, εκεί όπου τα πάντα θα κριθούν σε μονά παιχνίδια. Ακόμη δεν ξέρει τον αντίπαλό του και περιμένει τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Όταν με το καλό τον μάθει, τότε θα αναλύσουμε και εκείνους τους αριθμούς.

Για την ώρα τα νούμερα αποδεικνύουν πως ο Ολυμπιακός πραγματικά κυριάρχησε της Μονακό και δίκαια είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη θέση της στο Final Four.