Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four και για το τρόπαιο που αξίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά θα πρέπει να παλέψει για να το πάρει.

Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four! Η ομάδα του Πειραιά προκρίθηκε στην επόμενη φάση, μετά από μια σειρά Play Offs που πραγματικά κυριάρχησε και πήρε δίκαια το πρώτο εισιτήριο για το ΟΑΚΑ.

Από την αρχή μέχρι και το τέλος της σειράς, ο Ολυμπιακός δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Μπορεί η Μονακόλ να είχε θέματα, όμως ο Ολυμπιακός την σεβάστηκε, παίζοντας στα κόκκινα από την αρχή μέχρι και το τέλος.

Το +74 της συνολικής διαφοράς στα Play Offs τα λέει όλα. Διότι δεν υπάρχει παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός να μην έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ.

Στο τρίτο ματς θα μπορούσε να είναι και πιο άνετα τα πράγματα, εάν δεν υπήρχε το χαλάρωμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η Μονακό το εκμεταλλεύτηκε και μείωσε, όμως στο τέλος ο Φουρνιέ με τρίποντο και ασίστ ήταν εκεί για να τελειώσει την υπόθεση.

Είχαμε πει από χτες πως ο Ολυμπιακός είναι σε μια αποστολή. Και έτσι αντιμετώπισε τα Play Offs. Σαν κάτι που πρέπει να κάνει με προσοχή και ακριβώς αυτό έκανε. Πήρε τα αποτελέσματα χωρίς να δείξει έλεος και περιμένει τους αντιπάλους του.

Μην ξεχνάμε άλλωστε πως πρόκειται για την πρώτη σκούπα στην ιστορία του Ολυμπιακού, που σε 13 σειρές Best Of Five δεν είχε ποτέ περάσει με 3-0. Αυτό βέβαια άλλαξε το βράδυ της Τρίτης στο Μονακό. Ή μάλλον, το άλλαξε ο Ολυμπιακός.

Η αποστολή δεν αλλάζει βέβαια για τους Πειραιώτες. Αντιθέτως, παραμένει η ίδια και θα παλέψουν με νύχια και με δόντια για το κάτι παραπάνω. Διότι ο Ολυμπιακός έχει χορτάσει τα τελευταία χρόνια από επιτυχίες και προκρίσεις, αλλά του λείπει το βασικότερο όλων. Ο τίτλος.

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος με λίγες λέξεις τα είπε όλα. Μιλώντας για το φορμάτ των Final Four, τόνισε ότι αυτό «Έχει μία μαγεία, την έχουμε φάει στη... μάπα πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή θα το ζήσουμε all the way». Και στον Ολυμπιακό θέλουν αυτή η στιγμή να είναι τώρα.

«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Ήταν μία φανταστική regular season και τελειώσαμε πρώτοι αυτό το ταξίδι απόψε στα playoffs. Τώρα γνωρίζετε ότι ο βασικός μας στόχος είναι το Final Four. Από την καρδιά συγχαρητήρια. Στους ιδιοκτήτες, στους παίκτες, στο σταφ, ήταν ένα φανταστικό επίτευγμα. Μην υποτιμάτε τίποτα. Πάμε τώρα να πάρουμε αυτό που αξίζουμε. Εντάξει παιδιά;», είπε στους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να τους βάλει από νωρίς στο mood του ΟΑΚΑ.

Αν θέλετε την άποψή μου, ναι, ο Ολυμπιακός αξίζει τον τίτλο. Έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ, έχει δείξει σταθερότητα και δίκαια έγινε (αρχικά) η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε. Χωρίς μεγάλα λόγια. Χωρίς υποσχέσεις ή οτιδήποτε.

Ο Ολυμπιακός μιλούσε πάντα με την δουλειά του. Γιατί αυτή τον έφερε εδώ και αυτό θα τον πάει παρακάτω. Το πόσο παρακάτω είναι το ερώτημα. Αλλά αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί σε λιγότερο από 20 μέρες.

Στο ενδιάμεσο, δεν πρόκειται να ακούσετε μεγάλα λόγια. Ναι, στόχος είναι το τρόπαιο. Ναι όλοι το θέλουν. Όχι, κανείς δεν θα πει ότι είναι δεδομένο πως θα το πάρει ο Ολυμπιακός.

Εγώ από την άλλη, θα πω πως αξίζει αυτός ο Ολυμπιακός να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι που τόσο έχουν ματώσει οικονομικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και το επιτελείο του, οι παίκτες με το υπέρμετρο ταλέντο και την ακόμη μεγαλύτερη καρδιά, όλοι αυτοί αξίζουν να φτάσουν στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλά κανείς δεν πρόκειται να τους χαρίσει τίποτα. Πρέπει να παλέψουν για να το πάρουν. Και αυτό θα κάνουν. Γιατί όπως έχει πει στο παρελθόν ο Τόμας Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός είναι «μια αγέλη άγριων πεινασμένων λύκων». Αυτοί οι λύκοι «πεινούν» για το τρόπαιο. Μένει να δούμε εάν θα φτάσουν και ως το τέλος.

Και για να κλείσουμε με έναν διασκεδαστικό τόνο: «Euroleague Trophy, FERTO» που θα έλεγε και ο Ακύλας στη Eurovision (ταιριάζει ο στίχος παιδιά).

ΥΓ. Αυτό που συνέβη στην χτεσινή σύνδεση μετά το παιχνίδι δεν έχει προηγούμενο. Πήγαν να μας πατήσουν αμάξια, μας τρόμαξε ένας συμπαθέστατος οπαδός και το κερασάκι ήταν το «ντου» της Μπέριλ στη ζωντανή μας σύνδεση. Αξίζει να δείτε ξανά το Gazz Floor by Novibet.

