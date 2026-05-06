Λίγα λεπτά μετά τα εύσημα του Μάικ Τζέιμς στον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός μέσω νέας ανάρτησης στο x, προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό.

Μπορεί η σεζόν στη EuroLeague να τελείωσε για τους Μονεγάσκους, ωστόσο η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι θέλει να κατακτήσει και το πρωτάθλημα Γαλλίας για να ολοκληρώσει τη χρονιά.

Ο Μάικ Τζέιμς μέσω καινούργιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό του στο x, αναφέρθηκε στο τελευταίο πράγμα που μένει για τον ίδιο, πριν αποχωρήσει.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μάικ Τζέιμς:

«Τι σεζόν ήταν αυτή. Δεν θα μας δώσουν τα εύσημα, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς με όλα όσα συνέβησαν. Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε πριν αποχαιρετιστούμε. Ο χρόνος περνάει γρήγορα».