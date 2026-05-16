Η κατρακύλα για τη Μονακό συνεχίζεται, καθώς η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι ηττήθηκε από την Μπουλαζάκ με 92-74 για την 30ή αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Οι Μονεγάσκοι δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί και με 9 παίκτες διαθέσιμους κόντρα στη 12η ομάδα του εγχώριου πρωταθλήματος και ηττήθηκαν, συνεχίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα.

Η Μπουλαζάκ ήταν καλύτερη σε όλη την αναμέτρηση και μπόρεσαν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μιγιέμ ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους.

Για τη Μονακό ξεχώρισε ο Κιλιάν Μισέ με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από 15 πρόσθεσε ο Μακουντού.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 49-38, 67-50, 92-74