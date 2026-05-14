Μονακό: Ποιος παίκτης επέστρεψε στο ρόστερ της ομάδας
Στην αγορά για να συμπληρώσει το ρόστερ της, καθώς έφτασε να παίζει με 4-5 επαγγελματίες παίκτες στο γαλλικό πρωτάθλημα, βγήκε η Μονακό και επέλεξε έναν παίκτη που γνωρίζει πολύ καλά, καθώς ήταν στο έμψυχο δυναμικό της προ δυο μηνών.
Συγκεκριμένα, οι μονεγάσκοι ανακοίνωσαν το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) την επιστροφή του Γιοάν Μακουντού μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου, προσθέτοντας έναν παίκτη στην πλήρως αποδυναμωμένη ομάδα τους, ειδικά στην γραμμή των ψηλών.
Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ είχε ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τη Μονακό τον περασμένο Μάρτιο, σε μια κίνηση της ομάδας να μειώσει το μισθολογικό κόστος, καθώς είχαν αρχίσει να φαίνονται για τα καλά τα οικονομικά προβλήματα στον σύλλογο.
Ο Γιοάν Μακουντού δεν είχε σημαντικό ρόλο στη φετινή Euroleague, καθώς αγωνίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια, στα οποία είχε 6.2 πόντους μέσο όρο, 1.8 ριμπάουντ και 0.4 κλεψίματα ανά αγώνα.
Η κατάσταση συνολικά είναι πολύ δύσκολη και πλέον έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα ολοκληρώσει τη σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη ημέρα. Ακούγονται πολλά, ακόμη και για υποβιβασμό κάποιων κατηγοριών, της Μονακό, κάτι που θα αποφασιστεί στο τέλος της χρονιάς.
🔙 Yoan Makoundou de retour à Monaco 🇲🇨— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 14, 2026
✍️ L'intérieur de 25 ans rejoint l'équipe jusqu'à la fin de la saison, pour apporter son énergie et de la profondeur à l'effectif au moment clé de la fin de saison en Betclic Elite. 🦾
