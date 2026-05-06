Μάικ Τζέιμς για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια και καλή τύχη»
Ο Μάικ Τζέιμς μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκρισή του στο Final Four.
Για 5η σερί φορά ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρόκρισή του στο Final Four, μετά τη «σκούπα» επί της Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς να συνεχάρη τους «ερυθρολεύκους».
Ο Αμερικανός γκαρντ των Γάλλων, θέλησε να δώσει τα εύσημα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επιτυχία της, ενώ ευχήθηκε και καλή τύχη στη συνέχεια.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μάικ Τζέιμς:
«Συγχαρητήρια και καλή τύχη».
Congrats to @Olympiacos_BC on a great series and good luck moving forward.— Mike James (@TheNatural_05) May 6, 2026
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.