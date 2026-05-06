Hoopfellas: «Ο Ολυμπιακός επιστρέφει για να πάρει ό,τι δεν κατάφερε τις προηγούμενες τέσσερις φορές» (vid)

Ο Hoopfellas στάθηκε στο Gazz Floor powered by Novibet στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό και τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι είναι εδώ για να πάρουν ό,τι έχασαν στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο Ολυμπιακός... σκούπισε τη Μονακό με 3-0 και είναι έτοιμος για το Final 4 της Αθήνας. Ο Hoopfellas, στο Gazz Floor powered by Novibet, αναφέρθηκε σ' αυτό και τόνισε πως κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός είναι φτιαγμένα μόνο για να κοιτάζουν την κορυφή.

Στο 19.26 η ανάλυση του Hoopfellas για το 3-0 του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό:

«Πολύ μεγάλο επίτευγμα κατά τη γνώμη μου. Δείχνει συνέχεια, δείχνει συνέπεια. Πρόκειται για επιτυχία ενός συγκεκριμένου αγωνιστικού μοντέλου μιας και γίνεται πάνω στην ίδια αγωνιστική βάση, στην ίδια αγωνιστική πλατφόρμα.

Ο κάθε οργανισμός έχει τις ιδιαιτερότητές του, είναι powerhouse, είναι μεγάλο κλαμπ. Στην Ευρώπη μετράμε αλλιώς τα πράγματα όταν είσαι Ολυμπιακός, όταν είσαι Ρεάλ, όταν είσαι Παναθηναϊκός, πρέπει να κερδίσεις, πρέπει να πατήσεις κορυφή. Κάποια κλαμπς είναι φτιαγμένα για να κοιτάζουν μόνο την κορυφή, δεν υπάρχει κάτι άλλο», είπε αρχικά ο Hoopfellas για να συνεχίσει:

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός φτάνει στο Final 4 για 5η συνεχόμενη φορά. Ήταν ξεκάθαρα καλύτερος σε μια σειρά απέναντι στη Μονακό. Από τα πιο εύκολα 3-0 που έχουμε δει ιστορικά. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός έκανε τη Μονακό να δείχνει σαν τον ελέφαντα στο δωμάτιο» και καταλήγοντας τόνισε:

«Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Final 4 για να πάρει αυτό που έχασε τις τέσσερις προηγούμενες. Θα έχει όλο το χρόνο να προετοιμαστεί».