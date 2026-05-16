Οκόμπο: «Θα επιστρέψω όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που μου έγιναν»
Η Μονακό συνέχισε τα αρνητικά αποτελέσματα και αυτή τη φορά ηττήθηκε από την Μπουλαζάκ με 92-74 με τον Έλι Οκόμπο να απουσιάζει από το ρόστερ των Μονεγάσκων.
Ο ίδιος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, τόνισε πως θα ξαναπαίξει όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που είχε κάνει με τον σύλλογο.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Έλι Οκόμπο:
«Η χαρά μου, η φιλοδοξία μου και η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι στο παρκέ.Έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στην ομάδα.
Θα επιστρέψω όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που μου έγιναν».
Mon plaisir, mon ambition et mon métier c’est d’être sur le terrain.— Elie Okobo (@ElieOkobo_0) May 16, 2026
Nous avons des cas différents dans l’équipe.
Je serais de retour quand les engagements et promesses seront tenus à mon égard.
