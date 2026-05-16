Οκόμπο: «Θα επιστρέψω όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που μου έγιναν»

Ο Έλι Οκόμπο μέσω ανάρτησης στο x, έκανε γνωστό τον λόγω για τον οποίος απουσίασε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Μονακό.

Η Μονακό συνέχισε τα αρνητικά αποτελέσματα και αυτή τη φορά ηττήθηκε από την Μπουλαζάκ με 92-74 με τον Έλι Οκόμπο να απουσιάζει από το ρόστερ των Μονεγάσκων.

Ο ίδιος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, τόνισε πως θα ξαναπαίξει όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που είχε κάνει με τον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Έλι Οκόμπο:

«Η χαρά μου, η φιλοδοξία μου και η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι στο παρκέ.Έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στην ομάδα.

Θα επιστρέψω όταν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που μου έγιναν».