Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθεώθηκε από μικρό φίλο του Ολυμπιακού, τον οποίο ο κόουτς σήκωσε στην αγκαλιά του και το έδωσε ένα μεγάλο φιλί, σκηνή που είδατε ζωντανά μέσα από το Gazz Floor.

Μια υπέροχη σκηνή παρακολουθήσατε μέσα από το Gazz Floor by Novibet μετά το τέλος του Game 3 του Ολυμπιακού στο Μονακό, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Περίπου 20 φίλοι του Ολυμπιακού περίμεναν στο ξενοδοχείο την αποστολή, με τον Έλληνα κόουτς να γνωρίζει την αποθέωση, όμως η στιγμή της βραδιάς ήταν ανάμεσα σε αυτόν και έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού, ηλικίας 3,5 ετών.

Μόλις ο μικρός είδε τον Γιώργο Μπαρτζώκα έσπευσε στην αγκαλιά του, με τον κόουτς της ομάδας του Πειραιά να τον σηκώνει στα χέρια, να δέχεται ένα μεγάλο φιλί από εκείνον και να το ανταποδίδει, σε μια πολύ όμορφη στιγμή που μας θυμίζει πως ο αθλητισμός έχει και τα καλά του.