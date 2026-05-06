Μπαρτζώκας: Η αγκαλιά και το φιλί σε μικρό φίλαθλο του Ολυμπιακού
Μια υπέροχη σκηνή παρακολουθήσατε μέσα από το Gazz Floor by Novibet μετά το τέλος του Game 3 του Ολυμπιακού στο Μονακό, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Περίπου 20 φίλοι του Ολυμπιακού περίμεναν στο ξενοδοχείο την αποστολή, με τον Έλληνα κόουτς να γνωρίζει την αποθέωση, όμως η στιγμή της βραδιάς ήταν ανάμεσα σε αυτόν και έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού, ηλικίας 3,5 ετών.
Μόλις ο μικρός είδε τον Γιώργο Μπαρτζώκα έσπευσε στην αγκαλιά του, με τον κόουτς της ομάδας του Πειραιά να τον σηκώνει στα χέρια, να δέχεται ένα μεγάλο φιλί από εκείνον και να το ανταποδίδει, σε μια πολύ όμορφη στιγμή που μας θυμίζει πως ο αθλητισμός έχει και τα καλά του.
Το φιλί του Γιώργου Μπαρτζώκα στο 1:05:38
