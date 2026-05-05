Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Τοποθετήθηκε Plexiglass πίσω από τον πάγκο της ισπανικής ομάδας
Μετά τα όσα συνέβησαν στην Ισπανία αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο Game 2, προκάλεσαν αναστάτωση και μεγάλη ένταση μεταξύ παικτών και μελών των δύο ομάδων.
Γι΄ αυτόν τον λόγο στον Παναθηναϊκό θέλουν να προλάβουν καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενες προκλήσεις από πλευράς της Βαλένθια.
Για πρώτη φορά σε αγώνα της Euroleague μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τοποθετήθηκε ειδικό Plexiglass πίσω από τον πάγκο όπου θα βρίσκεται η ισπανική ομάδα.
Να σημειωθεί ότι στην «Roig Arena» οι φίλοι της Βαλένθια είχαν πετάξει αντικείμενα στην πράσινη αποστολή και οι «πράσινοι» έλαβαν τα δικά τους μέτρα ενόψει του Game 3.
