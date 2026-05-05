Η Βαλένθια ταξιδεύει στην Αθήνα για το Game 3 με τον Παναθηναϊκό με ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας, για να αποφευχθούν πιθανές εντάσεις.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens (06/05, 21:15) για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ταξιδεύει το απόγευμα (16:00) με προορισμό την Αθήνα, όπου το βράδυ της επόμενης ημέρας θα αντιμετωπίσει το τριφύλλι στο Game 3 που προηγείται ήδη με 2-0.

Η ισπανική ομάδα μεταβαίνει σχεδόν πλήρης, με μοναδική απουσία τον Τσάβι Λόπεθ-Αροστέγκι, ωστόσο η αποστολή δεν θα ταξιδέψει μόνη της. Όπως αναφέρει η ισπανική «AS», μαζί με την ομάδα θα πετάξει και ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας, αποτελούμενη από άτομα που εργάζονται στη Roig Arena, καθώς υπάρχει ανησυχία για πιθανή ένταση πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά το παιχνίδι ή ακόμη και στην περίπτωση που πάει σε δεύτερο ματς, εφόσον η Βαλένθια μειώσει τη σειρά.

Τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο παιχνίδι στη Roig Arena, με την ένταση στο φινάλε, τις δηλώσεις των προπονητών, τις τοποθετήσεις των δύο συλλόγων και τις πειθαρχικές κυρώσεις με αποδέκτη τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στο ταξίδι.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπό φυσιολογικές συνθήκες η Βαλένθια δεν συνοδεύεται από επιπλέον security στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της στην EuroLeague. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο το ταξίδι στο Ισραήλ τον περασμένο Φεβρουάριο, όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν ακόμη πιο αυστηρά, για εντελώς διαφορετικούς λόγους.

