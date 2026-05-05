Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Έντι Ταβέάρες και έδωσε το update ενόψει της συνέχειας και το αν θα είναι διαθέσιμος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την ήττα στην Βουλγαρία από τη Χάποελ με 76-69 και έχασε την ευκαιρία να «σκουπίσει» τη σειρά η οποία και πήρε... παράταση.

Το μεγάλο πρόβλημα για τον Σέρτζιο Σκαριόλο αποτελεί ο τραυματισμό του Έντι Ταβάρες, με τον Ιταλό τεχνικό να εξηγεί ότι ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι δεν πρόκειται να προλάβει κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια.

Με ένα λακωνικό αλλά και τόσο κατατοπιστικό «όχι» απάντησε στο αν θα παίξει σε κάποιο από τα επόμενα ματς, με τη συμμετοχή του να είναι αμφίβολη και για το Final Four σε περίπτωση πρόκρισης της Ρεάλ:

«Σε αμυντικό επίπεδο, αυτό που μας δίνει ο Ταβάρες δεν μπορεί να το προσφέρει κανείς. Η ομάδα πρέπει να προσπαθήσει να μην επιτρέψει την είσοδο της μπάλας στη ρακέτα, όπου πολλές φορές θέλαμε να πιέζουμε τους αντιπάλους ώστε να πέσουν στην παγίδα, να “πέσουν στο στόμα του λύκου”. Χωρίς τον Ταβάρες πρέπει να προστατεύσουμε περισσότερο τη ρακέτα μας και να πάρουμε περισσότερα ριμπάουντ ως ομάδα, γιατί θα μας λείψουν η παρουσία του και τα μπλοκ του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκαριόλο μετά το τέλος του αγώνα με τη Χάποελ και συμπλήρωσε:

«Δεν είναι μόνο η ομάδα χωρίς τον Ταβάρες, είναι και ο Ταβάρες χωρίς τα playoffs. Είναι ένας ανταγωνιστικός παίκτης, αφοσιωμένος στην ομάδα, δοσμένος στην προσπάθεια να τη βοηθήσει να κερδίσει. Σίγουρα το περνάει πιο δύσκολα αυτός από εμάς, αν και μας λείπει πολύ».