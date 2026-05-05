Ναν: «Ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, αλλά αυτοί είναι οι αγώνες που θέλει κάθε αθλητής να παίζει»

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν εν όψει του Game 3 των Playoffs της EuroLeague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens (06/05, 21:15) για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

O Kέντρικ Ναν παραχώρησε δηλώσεις στο Club 1908 μιλώντας για το παιχνίδι που ακολουθεί και για τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να δείξει η ομάδα του Εργκίν Άταμαν για να οδηγηθεί στη νίκη.

«Είχαμε μέρες για ξεκούραση και προετοιμασία. Είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας στα Playoffs απέναντι στη δεύτερη ομάδα της κατάταξης. Το πρώτο παιχνίδι κρίθηκε με μία βολή στον πόντο, το δεύτερο με buzzer beater, οπότε και τα δύο παιχνίδια ήταν δύσκολα. Και το Game 3 θα είναι επίσης δύσκολο. Όλοι βασίζονται στην προτετοιμασία μας. η δουλειά που βάζουμε στην προπόνηση είναι αυτή που μας δίνει τα αποτελέσματα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Περιμένω το τρίτο παιχνίδι να μοιάζει λίγο περισσότερο με το πρώτο με σκληράδα και επιθετικότητα στις δύο πλευρές του παρκέ. Θέλουμε να τους επιβραδύνουμε, τους γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον, είναι η τρίτη φορά που τουθς αντιμετωπίζουμε μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Ξέρουμε τους παίκτες τους, ξέρουμε την επίθεσή τους και ότι θέλουν να παίξουν γρήγορα. Eμείς θέλουμε να τους χαμηλώσουμε τον ρυθμό και η άμυνά μας θα είναι το κλειδί για το Game 3. Είμαι έτοιμος. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, αλλά αυτοί είναι οι αγώνες που θέλει κάθε αθλητής να παίζει. Παιχνίδια που κρίνουν την πρόκριση στο Final-4. To Game 3 είναι σαν Game 5 για εμάς, για να τελειώσουμε τη σειρά και να προχωρήσουμε».