Άταμαν: «Ο Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν, μην εξαντλείτε την υπομονή του!»

Δείτε τη δήλωση του Εργκίν Άταμαν για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την τιμωρία που του επέβαλε η EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Βαλένθια (06/05, 21:15) στο Telekom Center για το Game 3 της μεταξύ τους σειράς στα Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Εργκίν Άταμαν στο πλαίσιο των δηλώσεών του ενόψει του παιχνιδιού, τοποθετήθηκε και για την τιμωρία που η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοπργάνωση επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά το δεύτερο ματς στη Βαλένθια.

Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Έχω εξηγήσει την άποψή μου και στα social media. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρός μας προκάλεσε κανέναν στο γήπεδο.

Καθόταν δίπλα στο παρκέ, πολύ κοντά στη γραμματεία, και πήγε 2-3 μέτρα πιο κοντά και απλώς είπε «δώστε το φάουλ, δώστε το φάουλ». Οι διαιτητές το κατέγραψαν και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague.

Αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ότι, μετά από αυτό, μια ομάδα έβαλε την αστυνομία στα αποδυτήρια για να προσβάλει τον πρόεδρό μας, να δημιουργήσει τέτοια ένταση.

Ελάτε τώρα, είμαστε επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια, πολλοί πρόεδροι ή γενικοί διευθυντές διαμαρτύρονται.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ίσως, εντάξει, στο παρελθόν να έχει κάνει κάτι λάθος. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω.

Έχει υπομονή και μπορώ να πω σε όλη την Ευρώπη: μην εξαντλείτε την υπομονή αυτού του ανθρώπου που επενδύει τόσο πολύ στο μπάσκετ. Όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο γήπεδο, για το άθλημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφήστε τον, δώστε του κουράγιο. Ίσως στο μέλλον να αλλάξει κάτι, αλλά ελάτε τώρα.

Σε μία από τις καλύτερες αρένες που χτίστηκαν μέσα σε δύο χρόνια, προσέφερε στην EuroLeague να γίνει εκεί το Final Four και του απαγορεύετε να έρθει να το παρακολουθήσει στο ίδιο του το γήπεδο;

Εντάξει, μπορεί να πει η EuroLeague ότι ο πρόεδρος να μην κάθεται courtside, αλλά να είναι στα VIP, κοντά στον CEO της EuroLeague ή στο box τους.

Αλλά τι είναι αυτή η τιμωρία, να μην μπορεί να παρακολουθήσει το Final Four στο ίδιο του το γήπεδο;

Δεν ξέρω αν θα γίνει το Final Four εκεί ή όχι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αξίζει να δει το Final Four από κοντά.

Και ελπίζω ότι η EuroLeague μπορεί να αλλάξει αυτή την απόφαση, ειδικά ο νέος CEO της EuroLeague, ο Τσαρλς Ματέο.

Πρέπει να εμπλακεί σε τέτοιες καταστάσεις, να δώσει κουράγιο, να δώσει μια ευκαιρία σε ανθρώπους που στηρίζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, μια οικογένεια που το στηρίζει εδώ και 50 χρόνια.Είμαι σίγουρος ότι θα είναι παρών στο Final Four. Ελπίζω να είμαι κι εγώ παρών επίσημα στο Final Four».