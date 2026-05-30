Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού στην Πυλαία και της πρόκρισης στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στη σειρά με τον ΠΑΟΚ και πήρε το εισιτήριο για τους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL κερδίζοντας και μέσα στο κλειστό της Πυλαίας με 102-94.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 29 πόντους με 4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 τάπα και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

«Διψήφιοι» για τον Παναθηναϊκό ήταν επίσης οι Γκραντ (15π.), Λεσόρ (15π.), Σορτς (14π.) και Χέιζ-Ντέιβις (14π.)