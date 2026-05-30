Άταμαν: «Είμαστε καλύτεροι από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς, χρησιμοποιούν πολλούς ξένους και έχουν πλεονέκτημα»

Ο Εργκίν Άταμαν υποστήριξε ότι ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί περισσότερους ξένους στο πρωτάθλημα αλλά υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα και θα το δείξει στους τελικούς.

Την αισιοδοξία του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εξέφρασε ο Εργκίν Άταμαν ,ο οποίος μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της νίκης επί του ΠΑΟΚ και της πρόκρισης στους τελικούς, υποστήριξε ότι η ομάδα του είναι καλύτερη από αυτήν του Ολυμπιακού.

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε καλά επιθετικά, κάναμε πολλά λάθη, και είχαμε πρόβλημα στα ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ μας πήρε 9 επιθετικά ριμπάουντ και βρήκε 15 πόντους από δεύτερες επιθέσεις. Στα αποδυτήρια μιλήσαμε, αλλάξαμε την κατάσταση, κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση βελτιωθήκαμε. Ο Όσμαν έκανε ένα τέλειο παιχνίδι επιθετικά και οι υπόλοιποι παίκτες συνεισέφεραν σε άλλους τομείς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό το ματς θα μας βοηθήσει για τον στόχο μας στους τελικούς με παρόμοια ατμόσφαιρα» ήταν η αρχική του τοποθέτηση και σε ερώτηση για τους τελικούς, είπε:

«Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Έχουμε τρεις τραυματίες. Είναι ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, τρεις τραυματίες. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ, και έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο».

Αναφορικά με την τοξικότητα και τα όσα αναφέρονται, είπε: «Δε μας νοιάζει τι γράφουν στα social media, τι γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρουμε τι θέλουν. Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια στους τελικούς».

Για την απόδοση του Τσέντι Όσμαν, ανέφερε: «Μας έλειπε ο Ρογκαβόπουλος που μοιράζεται τα λεπτά σε αυτή τη θέση, όπως και ο Καλαϊτζάκης. Ο Τσέντι έπαιξε καταπληκτικά σήμερα».

Όσο για τον Λεσόρ και τον έντονο διάλογό τους λίγο πριν από το τέλος; «Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Του είπα να είναι ήρεμος, γιατί ο κόσμος εξοργίστηκε με όσα έγιναν και με την τεχνική ποινή και αν γινόταν κάτι μετά, μπορεί να έπαιρνε κάποια ποινή για τους τελικούς. Του είπα να είναι έξυπνος. Όλοι περιμένουν κάποιο λάθος μας, κάτι να πάει στραβά και να σπάσει η ισορροπία στους τελικούς. Μας περιμένουν για να το εκμεταλλευτούν».