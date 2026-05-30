«Λύγισε» ο Μπούτσκος, δάκρυσε όταν άκουσε το όνομά του: «Ήταν ένα όμορφο ταξίδι και μια μεγάλη εμπειρία»

Ο Παντελής Μπούτσκος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν άκουσε τους φίλους του ΠΑΟΚ να φωνάζουν το όνομά του μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τη φετινή σεζόν καθώς ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 94-102 και αποκλείστηκε με 2-0 από τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Οι φίλοι της ομάδας ωστόσο δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για τον Παντελή Μπούτσκο, ο οποίος από τη θέση του υπηρεσιακού έστειλε την ομάδα στους τελικούς του FIBA Europe Cup αλλά και στα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος. Αποτέλεσμα; Ο Έλληνας τεχνικός να γνωρίσει την καθολική αποθέωση και να «λυγίσει» στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Είναι ομάδα με ποιότητα, έπαιξε με ένταση. Είναι παίκτες με χαρακτήρα. Ξέρουν πώς να σταθούν στις δύσκολες στιγμές. Πήραν δίκαια την πρόκριση στους τελικούς. Πολεμήσαμε, εδώ και τρεις μήνες τα παιδιά κάνουν κάθε τρεις μέρες υπέρβαση. Κάναμε ένα φοβερό ματς στο ΟΑΚΑ, δείξαμε τον χαρακτήρα μας. Μας μένει ένα αίσθημα ότι μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ομάδες με υψηλό μπάτζετ πάλευαν μέχρι την τελευταία στιγμή για να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς κάναμε κάποια ορόσημα, οκτώ νίκες στην σειρά, 17 νίκες, 7 ήττες που είναι ορόσημο για τα τελευταία 25 χρόνια. Φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένοι, χωρίς να έχουμε περιθώριο λάθους. Πολεμήσαμε. Πολλά συγχαρητήρια από την καρδιά μου σε αυτό το γκρουπ που εκεί που όλα είχαν απομακρυνθεί, χτίσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ στον Τρινκιέρι που μου έδειξε εμπιστοσύνη, που μου έδωσε την ελευθερία σαν head coach να οδηγήσω το γκρουπ. Όλη η ομάδα πολέμησε σκληρά κάθε μέρα. Όλος ο οργανισμός έκανε μία τεράστια προσπάθεια. Μόνο με αισιοδοξία μπορεί να κοιτάει στο μέλλον ο οργανισμός.»

Για την ευρωπαϊκή πορεία είπε ότι «ήταν ένα ακόμα όμορφο ταξίδι. Περάσαμε στους “16” με 0,5 στο ρολόι. Βγάλαμε έξω την Μούρθια, δεύτερη στην Ισπανία, μία ομάδα που είχε να χάσει πέντε μήνες. Παίξαμε τελικό με την Μπιλμπάο. Μένει ένα μικρό τραύμα, αλλά ξέρουμε ότι δώσαμε ό,τι είχαμε. Ελπίζω να καταγραφεί στην συνείδηση του κόσμου ότι ήμασταν πολεμιστές και όχι επισκέπτες.»

Και κατέληξε: «Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για εμένα. Ήμουν κλειδωμένος στο συναίσθημα γιατί η αποστολή ήταν πολύ δύσκολη. Κάθε τρεις μέρες έπρεπε να διαχειριστούμε την ανάγκη του αποτελέσματος. Είχαμε σαν οδηγό την περσινή πορεία. Φτάσαμε στον τελικό αλλά τελειώσαμε με 10 νίκες και 12 ήττες. Στραβοπατήσαμε πολλές φορές. Φέτος δεν το κάναμε αυτό. Τρεις μήνες must-win παιχνίδια, κάναμε risk και load managment, διαχειριστήκαμε τους τραυματισμούς. Ήταν μία πολύ μεθοδικά οργανωμένη προσπάθεια για να φτάσουμε στο τέλος του ταξιδιού. Σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι. Αλλά ήταν και η παρέα. Ήμασταν ένα καταπληκτικό γκρουπ».