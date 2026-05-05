Ο Πάμπλο Λάσο μοιράστηκε το παρασκήνιο της επιστροφής του Σέρχιο Γιουλ στα playoffs του 2018, όταν ο legend της Ρεάλ ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό στο δεξί γόνατο και βοήθησε τους Μαδριλένους να αποκλείσουν τον Παναθηναϊκό.

Το 2018, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε τη δέκατη EuroLeague της ιστορίας της στο Βελιγράδι, με τον κομβικό Φαμπιέν Κοζέρ, τον MVP Λούκα Ντόντσιτς και εκείνο το καθοριστικό putback του Τόμπκινς στον τελικό με τη Φενέρμπαχτσε.

Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη σεζόν για τους Μαδριλένους, γεμάτη τραυματισμούς, ανάμεσά τους και ο σοβαρός τραυματισμός στο δεξί γόνατο του Σέρχιο Γιουλ, που τον κράτησε εκτός δράσης για οκτώμισι μήνες. Ο Ισπανός γκαρντ επέστρεψε στο τρίτο παιχνίδι των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη, με τη σειρά στο 1-1. Η Ρεάλ τελικά προκρίθηκε με 3-1, με τον Γιουλ να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Κι όμως, όλα είχαν ξεκινήσει με τη βαριά ήττα με 95-67 στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί πλήρως! Ο Ισπανός προπονητής μίλησε στο βιβλίο «Historias inolvidables de 25 Euroligas», όπου αναφέρθηκε στην επιστροφή του Γιουλ: «Για μένα ήταν κομβικός παίκτης. Ο καλύτερος στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο.

Ο τραυματισμός του ήταν μεγάλο πλήγμα, αλλά η ομάδα έπρεπε να μάθει να κερδίζει χωρίς τον Γιουλ και να καταλάβει ότι, όταν επιστρέψει, θα έχει μικρότερο ρόλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα είναι σημαντικός. Στα playoffs χάσαμε το πρώτο παιχνίδι και το ίδιο βράδυ με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "Παίρνω πτήση για την Αθήνα αύριο και παίζω"! Του απάντησα: "Όχι, η επιστροφή σου είναι προγραμματισμένη για τον αγώνα στη Μαδρίτη, θα παίξεις εκεί". Είχαμε μια μικρή διαφωνία, γιατί η αφοσίωσή του στην ομάδα ήταν τεράστια».