Ολυμπιακός: Δεν θα πέφτει «καρφίτσα» στο ΣΕΦ για το Game 1 & 3 των τελικών με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη «μάχη» των τελικών της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό έχοντας το πλεονέκτημα έδρας. Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 03/06 και ώρα 21:00 στο ΣΕΦ.
Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πώς τόσο το Game 1 όσο και το Game 3 θα είναι sold out.
Η ανακοίνωση
«Το ΣΕΦ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει. Γεμάτο. Κόκκινο. Εκκωφαντικό.
Τα εισιτήρια για τον 1ο και τον 3ο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν!
Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας.
Ραντεβού στο ΣΕΦ. Όλοι μαζί. Μία φωνή. Ένας στόχος!»
