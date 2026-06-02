Η ενδεχόμενη απουσία του Κώστα Σλούκα και του Νίκου Ρογκαβόπουλου δεν επηρεάζει μόνο τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το Game 1 των τελικών με τον Ολυμπιακό, αλλά και την εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Εργκίν Άταμαν

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00, ΕΡΤ2, Live Gazzetta) με αρκετά ερωτηματικά γύρω από τη σύνθεση της δωδεκάδας και κυρίως γύρω από την εξάδα των ξένων που θα επιλέξει ο Εργκίν Άταμαν για το Game 1 στο ΣΕΦ.

Οι «πράσινοι» θέλουν να πετύχουν το break και να πάρουν το πλεονέκτημα στη σειρά, όμως οι αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση των Κώστα Σλούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου περιπλέκουν τα πλάνα του Τούρκου τεχνικού.

«Και οι δύο κάνουν θεραπεία τώρα. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα παίξει. Ο Σλούκας θα προσπαθήσει πριν τον αγώνα και θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι για το ρόστερ των ξένων», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Άταμαν στη Media Day του Παναθηναϊκού.

☘️🗣️ Οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν μια μέρα πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό! pic.twitter.com/p6fnPIjB3i — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 2, 2026

Οι δηλωμένοι ξένοι του Παναθηναϊκού είναι οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ, Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ. Ο τελευταίος επέστρεψε στην οκτάδα μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, με τον Μάριους Γκριγκόνις να μένει εκτός λίστας για τους τελικούς.

Η επιστροφή του Φαρίντ δίνει στον Άταμαν ακόμη μία επιλογή στη ρακέτα και του επιτρέπει να έχει δύο καθαρόαιμους σέντερ μαζί με τον Ματίας Λεσόρ, ενώ λύσεις μπορεί να προσφέρει και ο Ντίνος Μήτογλου. Παρόλα αυτά, όλα δείχνουν πως ο Αμερικανός ψηλός δεν θα βρεθεί στην εξάδα για το πρώτο παιχνίδι.

Το επικρατέστερο σενάριο: Εκτός Σορτς και Φαρίντ

Με τα τωρινά δεδομένα, το επικρατέστερο σενάριο είναι ο Παναθηναϊκός να παραταχθεί με τους Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Αν συμβεί αυτό, τότε εκτός εξάδας θα μείνουν ο Τι Τζέι Σορτς και ο Κένεθ Φαρίντ.

Πρόκειται για μια επιλογή που δείχνει ότι ο κόουτς Άταμαν θέλει να διατηρήσει ισορροπία σε όλες τις γραμμές, έχοντας τρεις περιφερειακούς, δύο φόργουορντ που μπορούν να καλύψουν πολλές θέσεις δεδομένης και της απουσίας του Νίκου Ρογκαβόπουλου και έναν καθαρό σέντερ.

Η παρουσία του Λεσόρ παραμένει κομβική κοντά στο καλάθι, ενώ οι Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις προσφέρουν μέγεθος, άμυνα, ριμπάουντ και μεγάλη ευελιξία. Στην περιφέρεια, οι Ναν και Γκραντ αποτελούν τους βασικούς πυλώνες, ενώ ο Όσμαν βρίσκεται σε καλή φόρμα.

Παράλληλα σε αυτό το σενάριο παίζει σημαντικό ρόλο ότι ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ δύσκολα ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα θυσιάσει κάποιον από τους βασικούς ξένους του και ειδικά τον Άλεκ Πίτερς μετά την παρουσία του στο Final Four προκειμένου να ανοίξει χώρο για άλλον περιφερειακό. Οπότε δίνεται το περιθώριο στον Τούρκο τεχνικό να αφήσει εκτός τον Τι Τζέι Σορτς.

Μάλιστα, ακόμη κι αν ο Σλούκας δεν καταφέρει να αγωνιστεί, δεν είναι δεδομένο ότι ο Τι Τζέι Σορτς θα βρεθεί στην εξάδα. Ο Αμερικανός γκαρντ μπορεί να προσφέρει διαφορετικό τέμπο και δημιουργία στην επίθεση, όμως υπάρχει και η αγωνιστική παράμετρος.

Στα τελευταία ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε στοχεύσει τον Σορτς στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Αμερικανός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στον βαθμό που θα ήθελαν οι «πράσινοι». Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Άταμαν να προτιμήσει περισσότερη αθλητικότητα και μέγεθος στα φτερά, αντί να προσθέσει ακόμη έναν κοντό στην εξίσωση.

Το δεύτερο σενάριο και η... έκπληξη με τον Χουάντσο

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο μπορεί να μην συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αν ο Κώστας Σλούκας τεθεί τελικά εκτός αγώνα και ο Αταμάν κρίνει ότι χρειάζεται ακόμη έναν δημιουργό και χειριστή δίπλα στους Ναν και Γκραντ, τότε ο Τι Τζέι Σορτς θα μπορούσε να πάρει θέση στην εξάδα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δεύτερος ξένος που θα μείνει εκτός ενδέχεται να είναι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Πρόκειται ασφαλώς για μια επιλογή που θα προκαλούσε αίσθηση, δεδομένου του ρόλου και της σημασίας του Ισπανού φόργουορντ και στον τρόπο που ο ίδιος αλλά και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπορούν να περιορίσουν τον Σάσα Βεζένκοβ, ωστόσο θα επέτρεπε στον Παναθηναϊκό να προσθέσει μία ακόμη πηγή δημιουργίας και ταχύτητας απέναντι στην πίεση του Ολυμπιακού.

