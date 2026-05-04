Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στο θέμα της παραμονής των Τρέι Λάιλς και Μάριο Χεζόνια στο περιθώριο των δηλώσεων του για το Game 3 με τη Χάποελ (5/5, 19:00) στη Βουλγαρία.

Η παραμονή του Τρέι Λάιλς και του Μάριο Χεζόνια «καίει» τη Ρεάλ, η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει την Τρίτη (5/5, 19:00) στην Arena Botevgrand στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Game 3 των playoffs της Euroleague, ωστόσο οι ανανεώσεις των συμβολαίων των δυο παικτών έπεσαν στο τραπέζι από τους δημοσιογράφους ενώπιον του προπονητή Σέρτζιο Σκαριόλο, όπως επίσης και η βελτίωση του αγωνιστικού τους προσώπου.

«Πρώτον, όσον αφορά το μέλλον, αυτό είναι ένα ερώτημα για τον σύλλογο. Όσον αφορά την αρχική ερώτηση, είναι αλήθεια, αλλά είναι επειδή κατάλαβαν ότι έπρεπε να αλλάξουν το στυλ παιχνιδιού τους. Έπρεπε να βελτιωθούν αμυντικά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την υπόλοιπη ομάδα. Μόλις γίνουν πιο ολοκληρωμένοι παίκτες, μπορώ να επιτρέψω αυτή την πιθανότητα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη την ποιότητα των άλλων παικτών» σχολίασε αποφεύγοντας να ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του για το μέλλον των δυο παικτών.

Η Ρεάλ με τις δύο νίκες στα προηγούμενα παιχνίδια που παίχτηκαν στο Movistar Arena, θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την θέση της στο Final Four, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, θέλει να τελειώνει το συντομότερο δυνατό.

«Είμαστε πιο κοντά στον στόχο μας για τη σεζόν, που είναι να φτάσουμε στο Final Four της Euroleague, αλλά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε απέναντι σε έναν πολύ ταλαντούχο αντίπαλο που θα τα δώσει όλα στην έδρα του. Αν είμαστε προσεκτικοί και παραμείνουμε φρέσκοι μέχρι το τέλος του αγώνα, νομίζω ότι θα έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε , και αυτό θέλουμε, γνωρίζοντας ότι σε αυτό το παιχνίδι είμαστε επικεντρωμένοι για να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε» δήλωσε ο προπονητής των Μαδριλένων εφιστώντας την προσοχή των παικτών του στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αυτός θα είναι ο πέμπτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων αυτή τη σεζόν, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες εκπλήξεις: «Υπάρχουν πάντα μικρές προσαρμογές σε κάθε παιχνίδι. Το κλειδί είναι να αντιδράς άμεσα, όπως συνέβη στον πρώτο αγώνα για εμάς, όπου κάναμε κάποιες αλλαγές σε σύγκριση με την κανονική σεζόν και πήγε καλά. Έκαναν το ίδιο την Παρασκευή και λειτούργησε καλά για αυτούς, το μελετήσαμε και το προσαρμόσαμε. Αυτό πιθανότατα θα συμβεί και σε αυτόν τον αγώνα».

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ουσιαστικά τρία παιχνίδια (δυο στη Euroleague και ένα στο πρωτάθλημα) χωρίς έναν από τους καλύτερους παίκτες της, τον Γουόλτερ Ταβάρες, ο οποίος τραυματίστηκε την περασμένη Τετάρτη (29/4) στο Game 1. Έχει κερδίσει και τα τρία αυτά παιχνίδια, κάτι που ο Σκαριόλο εκτιμά ιδιαίτερα : «Το εκτιμώ πολύ γιατί έχουμε κερδίσει πραγματικά τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια χωρίς αυτόν. Είναι αλήθεια ότι παίξαμε και τα τρία εντός έδρας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά που μας δίνουν οι παίκτες σε αυτή τη θέση, αλλά ταυτόχρονα να δεσμευτούμε ως ομάδα και να προστατεύσουμε τη ρακέτα. Θα μας λείψει η επιβλητική παρουσία του Ταβάρες, αλλά θα προσπαθήσουμε να το αντισταθμίσουμε με συλλογική προσπάθεια».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του ο Σέρτζιο Σκαριόλο, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους παίκτες του, τονίζοντας τη σημασία του να βρίσκονται σε αυτή τη στιγμή της EuroLeague: « Όλοι πρέπει να καταλάβουν και να εκτιμήσουν τι σημαίνει να βρίσκονται εδώ και να τιμήσουν αυτή την παρουσία με μια εμφάνιση αντάξια της περίστασης. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό συμβαίνει στον αθλητισμό και να κάνουμε κάτι επιπλέον, ώστε ο Ταβάρες να νιώσει ότι δεν μας άφησε ορφανούς. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία όλων».

