Άταμαν: «Οι φίλαθλοί μας να δείξουν σε όλη την Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta) για το Game 3 των play offs, με τον Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις να αναφέρεται στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Μίλησε για τα προηγούμενα παιχνίδια με τους Ισπανούς, ενώ σχολίασε και την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τη EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Με όλο τον σεβασμό προς την ομάδα της Βαλένθια, που επίσης παίζει το μπάσκετ της. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο για να κλείσουμε τη σειρά»

Για τα δύο προηγούμενα παιχνίδια: «Στην πραγματικότητα, δεν προετοιμάσαμε κάτι τέτοιο για να παίξουμε με διαφορετικά στυλ. Μερικές φορές όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Στο πρώτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έκαναν πολλά λάθη στην επίθεση. Έχασαν πολλά σουτ. Και η Βαλένθια έχασε πολλά σουτ, κι εμείς χάσαμε πολλά.

Στο δεύτερο παιχνίδι, οι ομάδες ήταν πολύ καλύτερες επιθετικά. Η Βαλένθια σκόραρε, κι εμείς βάλαμε επίσης πολύ δύσκολα σουτ. Και το παιχνίδι είχε περισσότερους πόντους.

Αλλά για αύριο δεν ξέρω τι είδους παιχνίδι θα είναι. Δεν είναι κάτι στρατηγικό. Δεν νομίζω ότι και ο προπονητής τους το είχε προετοιμάσει έτσι.

Μερικές φορές κάποια πράγματα απλώς συμβαίνουν στο γήπεδο. Δεν είναι ότι οι προπονητές ετοιμάζουν ένα πρώτο παιχνίδι με χαμηλό σκορ και ένα δεύτερο με υψηλό σκορ. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει.

Για το τι περιμένει από τον κόσμο: «Οι φίλαθλοί μας, σε όλες τις σεζόν και σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια, στα μεγάλα ματς, ήταν ο έκτος παίκτης στο γήπεδο. Πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο έκτος παίκτης. Χρειαζόμαστε μεγάλη επιθετικότητα. Είναι παιχνίδι playoffs. Αλλά να είμαστε δίκαιοι, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι playoffs. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο γήπεδο. Και οι φίλαθλοί μας θα μας στηρίξουν με σωστό τρόπο, για να δείξουν σε όλη την Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού».

Για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Έχω εξηγήσει την άποψή μου και στα social media. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρός μας προκάλεσε κανέναν στο γήπεδο.

Καθόταν δίπλα στο παρκέ, πολύ κοντά στη γραμματεία, και πήγε 2-3 μέτρα πιο κοντά και απλώς είπε «δώστε το φάουλ, δώστε το φάουλ». Οι διαιτητές το κατέγραψαν και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague».

Αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ότι, μετά από αυτό, μια ομάδα έβαλε την αστυνομία στα αποδυτήρια για να προσβάλει τον πρόεδρό μας, να δημιουργήσει τέτοια ένταση. Είμαστε επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια, πολλοί πρόεδροι ή γενικοί διευθυντές διαμαρτύρονται.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ίσως, εντάξει, στο παρελθόν να έχει κάνει κάτι λάθος. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω.

Έχει υπομονή και μπορώ να πω σε όλη την Ευρώπη, να μην εξαντλείτε την υπομονή αυτού του ανθρώπου που επενδύει τόσο πολύ στο μπάσκετ. Όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στο γήπεδο, για το άθλημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αφήστε τον, δώστε του κουράγιο. Ίσως στο μέλλον να αλλάξει κάτι, αλλά ελάτε τώρα.

Σε μία από τις καλύτερες αρένες που χτίστηκαν μέσα σε δύο χρόνια, προσέφερε στην EuroLeague να γίνει εκεί το Final Four και του απαγορεύετε να έρθει να το παρακολουθήσει στο ίδιο του το γήπεδο;

Εντάξει, μπορεί να πει η EuroLeague ότι ο πρόεδρος να μην κάθεται courtside, αλλά να είναι στα VIP, κοντά στον CEO της EuroLeague ή στο box τους. Αλλά τι είναι αυτή η τιμωρία, να μην μπορεί να παρακολουθήσει το Final Four στο ίδιο του το γήπεδο; Δεν ξέρω αν θα γίνει το Final Four εκεί ή όχι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αξίζει να δει το Final Four από κοντά.

Και ελπίζω ότι η EuroLeague μπορεί να αλλάξει αυτή την απόφαση, ειδικά ο νέος CEO της EuroLeague, ο Τσαρλς Ματέο. Πρέπει να εμπλακεί σε τέτοιες καταστάσεις, να δώσει κουράγιο, να δώσει μια ευκαιρία σε ανθρώπους που στηρίζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, μια οικογένεια που το στηρίζει εδώ και 50 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι παρών στο Final Four. Ελπίζω να είμαι κι εγώ παρών επίσημα στο Final Four.