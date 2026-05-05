Ο Ερυθρός Αστέρας σχεδιάζει τη ζωή χωρίς τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ και έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του!
Τον Κρις Τζόουνς από τη Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε δικό του ο Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με το «israelhayom».
Συγκεκριμένα ο παίκτης της ισραηλινής ομάδας, φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με το σύλλογο του Βελιγραδίου, προκειμένου να τον βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων του.
Μάλιστα ο Ερυθρός Αστέρας του προσφέρει 1.5 εκατομμύρια ανά σεζόν και οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά.
Δείτε ΕπίσηςΆταμαν: «Οι φίλαθλοί μας να δείξουν σε όλη την Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού»
Πέραν της συμφωνίας του Τζόουνς με τον Ερυθρό, τα μέσα του Ισραήλ αναφέρουν πληροφορίες και σχετικά με τον Μαντάρ και το μέλλον του στη Χάποελ, τονίζοντας πως είναι αμφίβολο.
Πιο αναλυτικά, ο παίκτης έχει τεταμένες σχέσεις με τον Δημήτρη Ιτούδη και αν σε περίπτωση που ο Έλληνας τεχνικός συνεχίσει, τότε ο παίκτης θα σκεφτεί την απόφαση να αποχωρήσει. Σημειώνεται πως ο Μαντάρ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Χάποελ, για ακόμα έναν χρόνο.
Τέλος, από το ρόστερ της Χάποελ Τελ Αβίβ, απομακρύνθηκε ο Μόντλεϊ, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ενώ είναι δυσαρεστημένοι και από την απόδοση του Βασίλιε Μίτσιτς.
"Zvezda nudi veliki novac za Kodijevu zamenu!" 🎇— Sport Klub (@sportklub) May 5, 2026
Teme su i Jam Madar, Vasa Micić, Džonatan Motli...
Ev šta pišu Izraelci. 👇#kkcz #hapoeltelaviv #euroleague https://t.co/0YpHDPSN3g
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.