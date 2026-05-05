«Στην Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Μπλόσομγκεϊμ»

Έτοιμος να αποχωρήσει από τη Μονακό και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC είναι ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, σύμφωνα με το «Basket News».

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των Γάλλων, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Πριγκιπάτου και να «μετακομίσει» στα Εμιράτα, για λογαριασμό της Ντουμπάι.

Μάλιστα οι πληροφορίες του «Basket News», αναφέρουν πως θα υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Ο Μπλόσομγκεϊμ, την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά μετράει μ.ο 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, ανά αγώνα και διανύει την καλύτερή του σεζόν στη EuroLeague.