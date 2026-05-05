«Στην Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Μπλόσομγκεϊμ»

«Στην Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Μπλόσομγκεϊμ»

«Στην Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Μπλόσομγκεϊμ»
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ φαίνεται να βρίσκεται μία... ανάσα από να συμφωνήσει με την Ντουμπάι BC για τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Basket news».

Έτοιμος να αποχωρήσει από τη Μονακό και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC είναι ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, σύμφωνα με το «Basket News».

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των Γάλλων, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Πριγκιπάτου και να «μετακομίσει» στα Εμιράτα, για λογαριασμό της Ντουμπάι.

Μάλιστα οι πληροφορίες του «Basket News», αναφέρουν πως θα υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Δείτε Επίσης

Το Gazzetta στην προπόνηση του Ολυμπιακού στο Μονακό ενόψει Game 3
image

Ο Μπλόσομγκεϊμ, την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά μετράει μ.ο 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, ανά αγώνα και διανύει την καλύτερή του σεζόν στη EuroLeague.

 

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     