Σορτς: «Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας κερδίσουν στην έδρα μας»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta) για το Game 3 των play offs, με τον Τι Τζέι Σορτς στις δηλώσεις του να αναφέρεται τι πρέπει να κάνουν οι «πράσινοι», προκειμένου να «σκουπίσουν» τους Ισπανούς.

Για το τι χρειάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να «σκουπίσει» τη Βαλένθια: «Αυτά τα playoffs απαιτούν πολλή συγκέντρωση, μεγάλη ένταση, σκληράδα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε παρόμοια πράγματα με αυτά που κάναμε στα δύο πρώτα παιχνίδια και να προστατεύσουμε την έδρα μας».

Για το τι τους δίδαξαν τα πρώτα δύο παιχνίδια: «Κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό. Προφανώς, το πρώτο ήταν πολύ χαμηλού σκορ, με πολλά χαμένα σουτ, αλλά πολύ κλειστό. Το δεύτερο ήταν περισσότερο ένα shootout, ένα πολύ επιθετικό παιχνίδι με υψηλό σκορ.

Στο Game 3, ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Πρέπει απλώς να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις σε οτιδήποτε σου παρουσιαστεί. Και μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε και θα πρέπει να το κάνουμε άλλη μία φορά».

Για το αν νιώθουν πιο χαλαροί μετά τις δύο πρώτες νίκες: «Όχι, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χαλάρωση. Η πίεση είναι ακόμα εκεί. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που μας έχει νικήσει σε αυτό ακριβώς το γήπεδο στην κανονική περίοδο. Οπότε θα έρθουν εδώ με τη νοοτροπία ότι μπορούν να το ξανακάνουν. Και εμείς πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας κερδίσουν στην έδρα μας. Πρέπει να εμφανιστούμε και να το δείξουμε αυτό. Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε στα επόμενα 40 λεπτά. Θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να κλείσουμε το εισιτήριο για το Final Four.

Για το πόσο βαριά είναι η φανέλα του Παναθηναϊκού: «Κατάλαβα τη φανέλα από την πρώτη στιγμή που τη φόρεσα. Όπως έχω πει, έχει μεγάλο βάρος και πρέπει να είσαι μεγάλος επαγγελματίας όταν τη φοράς. Πρέπει να δείχνεις χαρακτήρα. Είχαμε μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα. Και τώρα που είμαστε στο 2-0, απέχουμε μία νίκη από το Final Four.

Οπότε τώρα όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Ό,τι έγινε πριν, ό,τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Το μόνο που μετράει είναι το Game 3. Και πρέπει να παίξουμε με περηφάνια, με προσπάθεια και με αίσθηση ευθύνης για τη φανέλα που φοράμε. Και για όλους τους ανθρώπους που θα έρθουν στο γήπεδο, να τους δώσουμε κάτι για να φύγουν χαρούμενοι.

Για το αν νιώθει ότι είναι φτιαγμένος για τέτοια ματς: «Ναι, πάντα νιώθω ότι είμαι φτιαγμένος για τέτοια παιχνίδια. Στην καριέρα μου έχω παίξει σε πολλά μεγάλα ματς. Προφανώς, όχι σε κάτι τόσο μεγάλο. Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία να κερδίζω στα playoffs και να έχω την ευκαιρία να πάω στο Final Four. Αλλά γενικά έχω παίξει σε πολλά μεγάλα παιχνίδια, έχω βάλει μεγάλα σουτ. Οπότε είναι ένα περιβάλλον στο οποίο νιώθω άνετα. Είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσεις οποιονδήποτε παίκτη, σε οποιαδήποτε ομάδα, αυτά είναι τα παιχνίδια που θέλεις να παίζεις. Οπότε είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Χαρούμενος που μπορώ να βοηθήσω.



Και ελπίζω να το κάνω ξανά στο Game 3.