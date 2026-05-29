Μπούτσκος εν όψει Παναθηναϊκού: «Οφείλουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη»

Δείτε τις δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου εν όψει του Game 2 των ημιτελικών του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον δεύτερο ημιτελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στην έδρα του στο Παλατάκι (30/05, 14:50).

Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ακολούθησε σύντομη ξεκούραση και στη συνέχεια προπόνηση, με έμφαση τόσο στην αποκατάσταση όσο και σε τεχνικά ζητήματα που εντόπισαν ο Παντελής Μπούτσκος και το τεχνικό επιτελείο μαζί με τους παίκτες.

«Η σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό έρχεται στο σπίτι μας, με ένα πολύ απαιτητικό back to back παιχνίδι, τόσο σε ενέργεια, όσο και σε συγκέντρωση. Απέναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, οφείλουμε να εμφανιστούμε με πολύ υψηλό κίνητρο και με την ώθηση που μας δίνει ο κόσμος μας, να διεκδικήσουμε τη νίκη που θα στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι στο Τ-Center», τόνισε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.