Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (05/05, 19:00 LIVE από το Gazzzetta), στη Βουλγαρία για το Game 3 των play-offs της EuroLeague.

Οι Μαδριλένοι προηγούνται με 2-0 στη σειρά και απέχουν μόλις μία νίκη, από το να βρεθούν ξανά σε Final-Four. Στον αντίποδα η ισραηλινή ομάδα, θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως θα έχει κόσμο στο πλευρό της, προκειμένου να μειώσει και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της, για πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

«Πρέπει να κερδίσουμε και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε δύο καλά παιχνίδια, εντοπίσαμε πολλά πράγματα που κάναμε καλά και πολλά που κάναμε άσχημα. Λάθη, δεύτερες ευκαιρίες... Γενικά, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να γίνει ή να πεθάνει κανείς, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζεις. Πίεση; Έρχεται με τη δουλειά μας, αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, είναι καλύτερα να μείνεις σπίτι. Η κατάσταση θα πρέπει απλώς να μας δίνει κίνητρο», δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης ενόψει του αγώνα.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 5.