Ο Παναθηναϊκός δίνει την δική του μάχη στα Playoffs της Euroleague καθώς θα κληθεί να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας στο Game 4 κόντρα στη Βαλένθια.

Εάν και εφόσον καταφέρει να τσεκάρει το εισιτήριο για το Final Four, θα γνωρίζει ήδη και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό.

Αυτή θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε στην Βουλγαρία της Χάποελ με 81-87 και έκανε το 3-1 στη σειρά παίρνοντας και το εισιτήριο των τεσσάρων καλύτερων ομάδων της Euroleague.

Όπερ και σημαίνει ότι περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια-Παναθηναϊκός (1-2) όπου οι «πράσινοι» θα έχουν την Παρασκευή (8/5, 21:15) το δεύτερο «ματς μπολ» πρόκρισης.