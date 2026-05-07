Παναθηναϊκός: Με Ρεάλ στον ημιτελικό εάν προκριθεί στο Final Four
Ο Παναθηναϊκός δίνει την δική του μάχη στα Playoffs της Euroleague καθώς θα κληθεί να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας στο Game 4 κόντρα στη Βαλένθια.
Εάν και εφόσον καταφέρει να τσεκάρει το εισιτήριο για το Final Four, θα γνωρίζει ήδη και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό.
Αυτή θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε στην Βουλγαρία της Χάποελ με 81-87 και έκανε το 3-1 στη σειρά παίρνοντας και το εισιτήριο των τεσσάρων καλύτερων ομάδων της Euroleague.
Όπερ και σημαίνει ότι περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια-Παναθηναϊκός (1-2) όπου οι «πράσινοι» θα έχουν την Παρασκευή (8/5, 21:15) το δεύτερο «ματς μπολ» πρόκρισης.
