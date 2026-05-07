Πραγματοποιώντας μια επιβλητική εμφάνιση η Ρεάλ Μαδρίτης υπέταξε (87-81) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Game 4 των playoffs της Euroleague και με 3-1 «καθάρισε» τη σειρά και πήρε την πρόκριση στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens (22-24/5).

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό της και το προβάδισμα των Ισραηλινών (13-4 στο 4.30’’) έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό με τους Τεό Μαλεντόν, Ουσμάν Γκαρούμπα και Μάριο Χεζόνια.

Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στον Νταν Οτούρου (τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά αυτό δεν έφτανε, καθώς στη συνέχεια «ξύπνησε» μεν ο Βασίλιε Μίτσιτς (18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), αλλά δεν ήταν αρκετό για να αποτραπεί η ήττα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε μια σταθερή διαφορά άνω των 10 πόντων στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και δεν ένιωσε σε κανένα σημείο να απειλείται από τον αντίπαλο της και πλέον περιμένει το νικητή της σειράς Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια.

Ολυμπιακός-Μονακό 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Βαλένθια-Παναθηναϊκός 1-2