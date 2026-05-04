Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στο Game 3 με τη Ρεάλ (5/5, 19:00) στη Βουλγαρία.

Δύσκολη αποστολή έχει η Χάποελ Τελ Αβίβ που υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (5/5, 19:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Arena Botevgrand στη Βουλγαρία, στο Game 3 των playoffs της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί έχουν χάσει τα δυο πρώτα ματς στην Movistar Arena της Μαδρίτης, αλλά αυτό δεν πτοεί καθόλου τον Δημήτρη Ιτούδη, που πιστεύει στην ανατροπή και αυτό αναμένει να δει από τους παίκτες του στο παρκέ.

«Πρέπει να κερδίσουμε και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε δύο καλά παιχνίδια, εντοπίσαμε πολλά πράγματα που κάναμε καλά και πολλά που κάναμε άσχημα. Λάθη, δεύτερες ευκαιρίες... Γενικά, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να γίνει ή να πεθάνει κανείς, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζεις. Πίεση; Έρχεται με τη δουλειά μας, αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, είναι καλύτερα να μείνεις σπίτι. Η κατάσταση θα πρέπει απλώς να μας δίνει κίνητρο» δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός για την «μάχη» με τη Ρεάλ.

Ο Λέβι Ράντολφ που αποτελεί ένα από τα ατού του Δημήτρη Ιτούδη, τόνισε: «Απλώς πρέπει να πάμε και να κερδίσουμε. Προπονηθήκαμε καλά, κάναμε προσαρμογές και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο προπονητής. Όλα θα περάσουν από την άμυνα, γι' αυτό μιλάμε. Πρέπει να κάνουμε τα μικρά πράγματα και να εκτελέσουμε το σχέδιό μας».

