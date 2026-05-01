Δείτε ποιο είναι το χρηματικό πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει η Βαλένθια για όλα όσα συνέβησαν στο Game 2 των Playoffs.

Με μικρό χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε η Βαλένθια για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην «Roig Arena» μετά το τέλος του Game 2 των Playoffs.

Την ώρα που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφαγε «καμπάνα» τριών αγωνιστικών η ισπανική ομάδα έπεσε στα... μαλακά καθώς θα κληθεί να πληρώσει 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα η Euroleague ανέφερε για την τιμωρία της Βαλένθια τα εξής: «Η Valencia Basket τιμωρήθηκε με πρόστιμο €5.000 για ρίψη αντικειμένων από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Valencia Basket και Panathinaikos AKTOR Athens, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.»