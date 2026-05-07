Σακό: «Είναι πολύ εχθρική η ατμόσφαιρα εδώ»

Η Βαλένθια θέλει να φέρει τη σειρά με τον Παναθηναϊκό πίσω στην Ισπανία, ενώ ο Νιλ Σακό παραδέχθηκε πως περιμένει ένα πολύ δύσκολο Game 4 στο Telekom Center Athens (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά απέναντι στους «πράσινους». Πλέον, το «τριφύλλι» θα υποδεχτεί τους Ισπανούς στο Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta) και ο Νιλ Σακό μίλησε στη Media Day της Βαλένθια:

Για το πόσο δύσκολο περιμένει πως θα είναι το παιχνίδι της Παρασκευής: «Περιμένουμε σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήδη ήταν τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια ως τώρα στη σειρά. Περιμένουμε πολύ δύσκολο και πολύ physical παιχνίδι. Πάντα και με δύσκολο κοινό».

Για την ατμόσφαιρα: «Είναι πολύ εχθρική η ατμόσφαιρα εδώ. Προσπαθούμε να κρατηθούμε σε αυτό που κάνουμε, να μείνουμε ενωμένοι για να εκτελέσουμε στο παρκέ».

Για το πώς διαχειρίζονται τον «θόρυβο» από τα Μέσα και τους οπαδούς: «Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει για αυτό. Προσωπικά εγώ δεν ακούω το οτιδήποτε λέει ο καθένας. Υπάρχουν πολλά που λέγονται, οπότε δεν ασχολούμαι με αυτό, αλλά με το μπάσκετ».