Βαλένθια: Θα μεταδώσει το Game 4 με τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena
Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά απέναντι στους «πράσινους». Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 43-62 στο 25’, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ύστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώσει το μεγάλο comeback.
Πλέον, το «τριφύλλι» θα υποδεχτεί τη Βαλένθια στο Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta) και, όπως ενημέρωσαν οι Ισπανοί, ο αγώνας θα μεταδοθεί στο αμφιθέατρο της Roig Arena, με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους.
ANNOUNCE: Cambio guapo para mañana viernes 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 7, 2026
¡El visionado del cuarto partido será en el Auditorio @RoigArena! 🔥
⌚ Apertura a las 19:15h
📍 Entrada por la bajada junto a la tienda
🎟️ Acceso gratuito hasta llenar el aforo
🍻 Tendremos servicio de barra
🏀 El partido comienza… pic.twitter.com/1i3fWPmdSo
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.