Βαλένθια: Θα μεταδώσει το Game 4 με τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena

Η Βαλένθια θέλει να φέρει τη σειρά με τον Παναθηναϊκό πίσω στην Ισπανία, ενώ το Game 4 με τους «πράσινους» θα μεταδοθεί στο αμφιθέατρο της Roig Arena, με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους. (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά απέναντι στους «πράσινους». Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 43-62 στο 25’, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ύστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώσει το μεγάλο comeback.

Πλέον, το «τριφύλλι» θα υποδεχτεί τη Βαλένθια στο Game 4 (8/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta) και, όπως ενημέρωσαν οι Ισπανοί, ο αγώνας θα μεταδοθεί στο αμφιθέατρο της Roig Arena, με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους.

     

