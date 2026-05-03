Ο Ολυμπιακός έχει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να πετύχει απέναντι στην μονακό κάτι που δεν έχει καταφέρει σε καμία από τις προηγούμενες 13 σειρές best of 5 που έχει παίξει στα Play Offs της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για το Μονακό και βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Μια ευκαιρία που δεν αφορά απλώς άλλη μία πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, αλλά κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία του στα playoffs της διοργάνωσης: να ολοκληρώσει σειρά best-of-5 με «σκούπα».

Από τη σεζόν 2008-09, όταν καθιερώθηκε αυτό το format των playoffs στις τρεις νίκες, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν λάβει μέρος σε 13 τέτοιες σειρές, με πολλές από αυτές να αποτελούν θρίλερ που στην EuroLeague θυμούνται ακόμη.. Έχουν αποκλείσει μεγαθήρια, έχουν γράψει επικές ανατροπές, έχουν ζήσει δραματικά Game 5 στο ΣΕΦ και εκτός έδρας, όμως ποτέ δεν κατάφεραν να τελειώσουν σειρά με 3-0. Ακόμα και στις πιο κυριαρχικές τους παρουσίες, ακόμη και με ομάδες που ήταν πολύ κατώτερες των Ερυθρολεύκων, πάντα υπήρχε ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος έβρισκε τρόπο να αντιδράσει.

Αυτή τη φορά όμως, οι συνθήκες δείχνουν διαφορετικές. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάζεται πιο ώριμη και πιο «σκληρή» από ποτέ, έχοντας επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό της στη σειρά. Έτσι, ο Ολυμπιακός μοιάζει έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα και να σπάσει μια παράδοση χρόνων.

Το γεγονός ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει πετύχει sweep σε σειρά playoffs EuroLeague από την εφαρμογή του best-of-5 κάνει ακόμη μεγαλύτερο το διακύβευμα. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταφέρει να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα μετά από 12 χρόνια που ξεκινά σειρά με 2-0, δημιουργώντας πλέον τις προϋποθέσεις για ένα ιστορικό 3-0.

Και αν κάτι χαρακτηρίζει τον φετινό Ολυμπιακό, είναι η αίσθηση κυριαρχίας που αποπνέει. Δεν κερδίζει απλώς. Επιβάλλεται. Παίζει με αυτοπεποίθηση, ελέγχει τον ρυθμό και δείχνει να έχει απαντήσεις σε κάθε διαφορετική συνθήκη ενός αγώνα.

Η πρόκριση φυσικά παραμένει ο μεγάλος στόχος. Το Final Four είναι αυτό που μετρά στο τέλος της ημέρας. Όμως ένα πιθανό 3-0 θα αποτελέσει statement για όλη την Ευρώπη. Θα είναι η απόδειξη πως ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς ένας διεκδικητής, αλλά μια ομάδα που μπορεί να επιβληθεί ολοκληρωτικά απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Και ίσως, τελικά, αυτή να είναι η πιο ξεκάθαρη ένδειξη ότι φέτος αισθάνεται έτοιμος για κάτι πραγματικά μεγάλο.

Αναλυτικά όλες οι σειρές Best of 5 του Ολυμπιακού: