Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό που είναι αγκαλιά με το Final Four και το Game 2 που πιθανότατα ήταν το τελευταίο ματς της EuroLeague που παίχτηκε το «παλιό» ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ δεν πήρε απλά μια νίκη. Αντιθέτως, έστειλε ένα μήνυμα προς όλη την Ευρώπη. Διότι αυτή η εμφάνιση ήταν μια εμφάνιση – δήλωση, που δείχνει ότι όταν παίζει το δικό του μπάσκετ, είναι απλά ασταμάτητος.

Ναι, η Μονακό χάνοντας τον Τάις και τον Τζέιμς έμοιαζε γυμνή. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο Ολυμπιακός από την άλλη, δεν έδειξε ποτέ διάθεση να σταματήσει να παίζει το δικό του μπάσκετ. Με τον κόσμο για ακόμη μια φορά στο πλευρό του, με τους σταρ του να δείχνουν την ποιότητά τους, με τον Μπαρτζώκα να απολαμβάνει τους παίκτες του σε μια σπουδαία εμφάνιση.

Απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (43-29), που έδωσαν 13 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, με σωστή κυκλοφορία και με την σωστή επιλογή σε κάθε επίθεση. Και το κυριότερο, με πίεση στην άμυνα, σωστές αλληλοκαλύψεις και καθαρό μυαλό και κάθε άκρη του γηπέδου.

Ο Ολυμπιακός ήταν καθολικός. Και το έκανε για δεύτερη φορά. Διότι και στο πρώτο παιχνίδι, μετά το 18’ περίπου, το ματς τελείωσε. Ε, αυτή τη φορά τελείωσε λίγο νωρίτερα.

Ο Βεζένκοβ (21π.) και ο Φουρνιέ (16π.) το έβλεπαν… βαρέλι με 5 και 4 τρίποντα αντίστοιχα. Ο ΜακΚίσικ με το κάθετο παιχνίδι του δημιουργούσε διαρκώς ρήγματα, ο Γουόκαπ με τα… τρίποντά του στο ξεκίνημα. Η υπόθεση για τον Ολυμπιακό έγινε απλή.

Και το βασικότερο όλων, είναι το γεγονός πως κανείς δεν έπαιξε πάνω από 20:31, χρόνο που είχε μόνο ο Φουρνιέ. Όλοι οι υπόλοιποι έπαιξαν λιγότερο, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο Πριγκιπάτο όντας φρέσκος.

Αν επίσης καταφέρει να κάνει και το 3-0 για να τελειώσει άμεσα τη σειρά, τότε τα πράγματα θα πάνε ακόμη καλύτερα, με τον Ολυμπιακό να έχει από εκείνο το σημείο και μετά περίπου 15+ μέρες για να προετοιμαστεί για τον ημιτελικό.

Μια νίκη στο Μονακό βέβαια, θα σημαίνει και κάτι άλλο. Θα σημαίνει πως η υπέροχη παράσταση που μας χάρισε ο Ολυμπιακός θα είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στην EuroLeague με αυτή τη μορφή. Ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι ξεκινά τις εργασίες προκειμένου να κάνει το ΣΕΦ μια υπερσύγχρονη έδρα, αντάξια του μεγέθους της ομάδας του Πειραιά.

Το ΣΕΦ από την επόμενη σεζόν (Νοέμβρη με Δεκέμβρη περίπου) θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό με τελείως διαφορετική μορφή. Εάν πάντως τελικά αυτή ήταν η τελευταία φορά που παίχτηκε μπάσκετ για την EuroLeague στο «παλιό» ΣΕΦ, ήταν ο ιδανικότερος τρόπος για να πει η ομάδα «αντίο» σε αυτή τη μορφή του γηπέδου.

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει την Δευτέρα για το Μονακό, εκεί όπου θα προσπαθήσει την Τρίτη να τελειώσει την δουλειά. Και αν όχι την Τρίτη, τότε την Πέμπτη. Η Μονακό πάντως, παρότι στο ΣΕΦ παραδόθηκε στους Ερυθρόλευκους, δεν είναι ομάδα των 20 και των 30 πόντων. Έχει τεράστια ποιότητα και μπορεί να κάνει τη ζημιά, εάν ο Ολυμπιακός δεν είναι προσεκτικός. Το ζήτημα για την ομάδα του Πειραιά είναι να παίξει ξανά το μπάσκετ της, να ελέγξει το παιχνίδι και αν τα κάνει αυτά, τότε η σειρά θα τελειώσει σύντομα.

Διότι μην ξεχνάμε πως ο Ολυμπιακός είναι η πιο… πεινασμένη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έχει καθιερωθεί στην ελίτ τα τελευταία 4 χρόνια, όμως δεν του αρκεί μόνο αυτό. Έχουμε πει πως ένας οργανισμός σαν τον Ολυμπιακό ζει και αναπνέει για τους τίτλους. Θα είναι εύκολο; Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να το κάνει; Φυσικά και μπορεί! Αλλά για το Final Four θα μιλήσουμε στην πορεία. Για την ώρα, έχουμε τα παιχνίδια στο Μονακό…

ΥΓ. Ο Γουόρντ θα ταξιδέψει, αλλά δεν ξέρουμε εάν θα παίξει.

ΥΓ2. Να κερδίζεις τόσο άνετα με τον Ντόρσεϊ να έχει 1/9 εντός παιδιάς δεν είναι κάτι εύκολο. Όμως για ένα ρόστερ με το βάθος του Ολυμπιακού, είναι κάτι εφικτό.

ΥΓ3. Μοναδική παραφωνία στον χθεσινό Ολυμπιακό θεωρώ πως ήταν ο Νιλικίνα. Μένει να δούμε εάν ο Γάλλος βρει ξανά τα πατήματά του στην συνέχεια. Το να παίξει πάντως στο «φτερό» για να καλύψει με το μέγεθός του την απουσία του Γουόρντ ήταν ένα πείραμα που απέτυχε.

ΥΓ4. Είσαι ο Εβάν Φουρνιέ. Η ομάδα σου κερδίζει με 20 πόντους, όμως εσύ παίζεις άμυνα σε όλο το γήπεδο και αναγκάζεις τον αντίπαλό σου να υποπέσει σε παράπτωμα 8’. Αυτός ο παίκτης κάθε φορά αποδεικνύει πόσο ξεχωριστός είναι και στον Ολυμπιακό απολαμβάνουν να τον βλέπουν στο παρκέ.

ΥΓ5. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διάλεξε το πιο κατάλληλο ματς για να έρθει στο ΣΕΦ. Λέτε να έρθει και στους τελικούς ή να βρεθεί και στο Final Four; Για να δούμε…

ΥΓ6. Ο απόλυτος MVP του Ολυμπιακού ήταν ο κόσμος του. Το ΣΕΦ πραγματικά έβραζε και με την εξέδρα να έχει τέτοιον παλμό, κανείς δεν θα μπορούσε να περάσει από το φαληρικό στάδιο.

